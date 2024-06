France-Pologne, Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France affronte la Pologne, ce mardi (18h), pour son troisième et dernier match de la phase de poules. Une rencontre décisive pour sa qualification pour les 8es de finale.

En ballotage favorable. Les Bleus doivent assurer, ce mardi, face à la Pologne lors leur troisième et dernier match de la phase de poules de l’Euro 2024. En tête à égalité de points avec les Pays-Bas, les vice-champions du monde seront assurés d'être qualifiés pour les 8es de finale en cas de match nul, peu importe le résultat de l'autre match entre les Néerlandais et les Autrichiens.

En manque d’efficacité offensivement depuis le début du tournoi, avec un seul but inscrit en deux matchs (un but contre son camp d’un Autrichien), les Tricolores devront renouer avec leur réalisme dans le dernier geste face aux coéquipiers de Robert Lewandowski, derniers et déjà éliminés de la compétition.

Et ils devraient pouvoir compter sur Kylian Mbappé. Victime d'une fracture du nez face à l'Autriche et resté sur le banc contre les Pays-Bas, le capitaine des Bleus devraient retrouver le terrain et être titulaire avec un masque sur le nez. Forcément une bonne nouvelle pour Didier Deschamps et l'équipe de France.

Programme TV

France-Pologne

Euro 2024

Mardi 25 juin

A suivre en direct à partir de 18h sur TF1 et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)