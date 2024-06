Rugby : un joueur du Racing 92 dans l’attente d’une greffe de foie pour son fils de 3 ans

Henry Chavancy, joueur du Racing 92 et international français, est dans l’attente d’une greffe de foie pour son fils de 3 ans depuis de longs mois.

Une attente interminable. Henry Chavancy (36 ans) et sa femme Magali sont dans l’attente d’une greffe de foie pour leur fils Côme, malade et bientôt âgé de trois ans, depuis 14 mois. Un long combat qu’ils livrent pour sauver leur enfant, qui suit un traitement particulièrement lourd avec une vingtaine de médicaments à prendre par jour.

Le 22 juin, c'est la journée du don d’organes. Si 80% des Français sont favorables au don en pratique, seuls 47% en parlent à leurs proches. En France, 272 enfants attendent un donneur. C’est le cas de Côme, âgé de 3 ans.



#JT20H @FlorenceMereo pic.twitter.com/1mHblj3jFJ — Info France 2 (@infofrance2) June 23, 2024

«C’est un petit garçon qui n’a pas eu de chance à la naissance. (…) C’est une longue attente, parce que parfois on le voit souffrir donc ça fait forcément mal au coeur. On a hâte pour nous, mais surtout pour lui, qu’il puisse revivre avec ce nouveau foie», a confié, à France 2, le centre du Racing 92 (4 sélections avec le XV de France).

Au quotidien, le petit garçon souffre de démangeaison ainsi que des maux de ventre et a le teint jaune. Il connaît également un retard de croissance. «Son état actuel, qui est plutôt correct, va se dégrader et le risque est vital», a indiqué sa maman, qui se rend plusieurs fois par mois à l’hôpital avec Côme pour rencontrer son médecin et suivre l’évolution de sa maladie.

Et l’attente devrait encore se prolonger. La greffe de son nouveau foie pourrait avoir lieu seulement dans six à neuf mois, car de plus en plus de familles s’opposent aux dons d’organes de leurs proches décédés. Le jeune Côme comme d’autres enfants en subissent les conséquences. En France, ils sont pas moins de 272 enfants à attendre un don d’organe.