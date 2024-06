OM : style de jeu, carrière de joueur, palmarès… tout savoir sur le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille a annoncé, ce lundi soir, avoir trouvé «un accord de principe» avec l’entraîneur italien Roberto De Zerbi. Voici tout ce qu’il faut savoir sur lui.

C’est le premier gros coup de cet été. Malgré une saison terminée à une triste 8e place en Ligue 1, qui verra le club ne pas disputer de Coupe d’Europe la saison prochaine, et marquée par de multiples changements d’entraîneurs, l’OM et son président Pablo Longoria ont réussi à attirer sur le banc olympien l’Italien Roberto De Zerbi, alors que plusieurs grands clubs, comme Manchester United ou le Bayern Munich, lorgnaient sur lui.

sa carrière de joueur

Formé à l’AC Milan, Roberto De Zerbi était attaquant lorsqu’il était joueur. S’il n’a jamais porté les couleurs du club lombard chez les professionnels, il a joué pour une dizaine de clubs dont Naples. L’Italien a connu les terrains de la Serie D à la Serie A avant de prendre sa retraite à 34 ans en 2013.

Son palmarès

Alors qu’il a commencé à entraîner du côté du Darfo Boario et du Foggia Calcio, Roberto De Zerbi s'est ensuite fait une petite renommée lors de ses passages par Parlerme, Benevento Calcio et Sassuolo avant de partir à l’étranger au Shakhtar Donetsk (Ukraine) puis à Brighton (Angleterre). Il compte à son palmarès une Coupe d’Italie de Serie C (2016) et une Supercoupe d’Ukraine (2021).

Son style de jeu

Roberto De Zerbi s’est surtout fait une réputation pour son style de jeu. Connu pour être un constructeur du beau jeu, le natif de Brescia aime voir ses équipes conserver le ballon de manière constructive et efficace. «Roberto De Zerbi est l'un des managers les plus influents de ces 20 dernières années», a ainsi déclaré, il y a un an, Pep Guardiola. Un style qui pourrait rappeler celui de Jorge Sampaoli ou encore Marcelo Bielsa. Ce qui devrait plaire au public du Vélodrome.

Il a failli signé à l'OM il y a quelques années

Le club phocéen a déjà tenté de recruter Roberto De Zerbi. En 2022, Pablo Longoria l’avait en effet déjà sondé mais le président avait alors été refroidi par les prétentions salariales de l’Italien. «Oui c'est vrai qu'il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille, avait assuré De Zerbi avant le match OM-Brirghton en Ligue Europa à l’automne dernier. C'était une belle option pour moi mais on n'a pas trouvé d'accord avec le club.»

Roberto De Zerbi aime déjà le Vélodrome

De passage avec Brighton à Marseille, l'automne dernier, pour un match de Ligue Europa, Roberto De Zerbi avait été impressionnant par l’ambiance du Vélodrome. «J'étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi», avait confié Roberto De Zerbi.