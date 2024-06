WRC : Sébastien Ogier transporté à l’hôpital par hélicoptère après un accident de la route avant le rallye de Pologne (photo)

Sébastien Ogier et son copilote Vincent Landais ont été impliqués, ce mardi, dans un accident de la route lors d’une reconnaissance du Rallye de Pologne et ont dû être transportés à l’hôpital.

Inquiétude autour de Sébastien Ogier et son copilote. Le pilote français (40 ans) et Vincent Landais ont été impliqués, ce mardi, dans un accident de la route lors d’une reconnaissance du Rallye de Pologne et ont dû être transportés à l’hôpital pour passer des «examens médicaux», a indiqué leur écurie Toyota Gazoo Racing sur X (anciennement Twitter) sans donner de précisions sur l’état de santé de leur équipage.

Seb and Vincent have been involved in a road accident during reconnaissance for Rally Poland and have been taken for medical checks. We will provide further information in due course. — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 25, 2024

L’accident se serait produit aux alentours de 9h30 sur une route nationale. L’octuple champion du monde des rallyes serait entré en collision frontale avec une voiture de tourisme. «Dans l’une des voitures, se trouvaient le pilote et le copilote qui participent au rallye. Dans la seconde voiture se trouvait un conducteur de 69 ans et sa passagère de 67 ans», a déclaré le porte-parole de la police locale, cité par l’AFP.

Tous ont été blessés et emmenés à l’hôpital, en hélicoptère pour les deux conducteurs et en ambulance pour les deux passagers, avec des douleurs aux côtes et à la colonne vertébrale. Les contrôles médicaux devraient en dire plus sur leur état de santé et les conséquences sur la participation de Sébastien Ogier à la 7e manche de la saison.

Shot from Ogier and Landais' recce accident. Quite a heavy impact with the other car.



SS10/14 recce, 5 km from stage start.





Scatto dal luogo dell'incidente di Ogier e Landais, impatto pesante tra le auto. Recce della PS10/14, 5 km dopo il via.#WRC #RallyPoland pic.twitter.com/oRgvdkWiNm — Francesco Gatto (@ci_gatto) June 25, 2024

Avant ce Rallye de Pologne, qui se tient à partir de ce jeudi et jusqu’à dimanche dans le nord-est du pays, le pilote français, qui ne dispute que quelques manches du Championnat du monde cette saison, reste sur deux victoires en Croatie fin avril et au Portugal mi-mai. Sera-t-il en mesure de poursuivre sa lancée et enchaîner un 3e succès malgré cet incident ? Réponse dimanche.