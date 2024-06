JO 2024 : Louvre, Château de Versailles... Ces 15 photos d'athlètes français prises dans des lieux emblématiques font sensation

À l'approche du lancement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, des photographes de l'AFP ont mis en scène des athlètes français de renom, dans des lieux célèbres de la capitale française.

Alors que les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 vont s'ouvrir officiellement le 26 juillet, des athlètes français ont pris la pose dans des sites emblématiques du Grand Paris, dans le cadre d'une série photographique spectaculaire et époustouflante, réalisée par des photographes de l'Agence France-Presse (AFP).

Pendant trois mois de mars à juin, Franck Fife, Stefano Rellandini et Joël Saget, photographes expérimentés de l'AFP, ont tiré le portrait à vingt-cinq sportifs, presques tous qualifiés pour les JO 2024, dans des lieux iconiques de la capitale tels que le musée du Louvre, l'Opéra Garnier, le Sacré-Cœur, la tour Eiffel ou bien encore le château de Versailles.

«L’idée, c’était de les sortir du stade et de faire une visite touristique dans les lieux emblématiques de Paris», a expliqué Joël Saget.

Ce projet leur a demandé une organisation méticuleuse pour mener à bien toutes les séances photo, à savoir s'assurer de la disponibilité des athlètes, mais aussi de celle des lieux de prises de vue afin que ces lieux très touristiques soient vides. De plus, le trio de photographes a dû gérer l'éclairage, la mise en place et la prise de vue dans des environnements aux contraintes très différentes.

«Il a fallu s’adapter à la disponibilité des athlètes, qui très souvent s’entraînent en dehors de Paris, et à celle des musées ou des monuments. Il fallait venir tôt le matin, tard le soir ou le jour de fermeture», a confié Stefano Rellandini. «Ce sont des lieux d’exception et là, on les avait pour nous quelques instants. Il ne fallait pas se rater et faire la bonne photo. Ça rajoute une couche de stress», a-t-il poursuvi.

Voici la sélection de nos 15 portraits préférés.

nikola karabatic

©Stefano RELLANDINI/AFP

L'arrière gauche du handball français Nikola Karabatic pose devant le tableau le plus emblématique de la France, «La Liberté guidant le peuple» d'Eugène Delacroix, commémorant la Révolution de Juillet 1830, au Musée du Louvre, à Paris, le 3 juin 2024. Les JO de Paris 2024 seront le dernier objectif de la carrière de ce sportif de légende, déjà triple champion olympique, quadruple champion du monde et quadruple champion d'Europe.

beryl gastaldello

©Joël SAGET/AFP

La nageuse Béryl Gastaldello se tient dans le bassin d'Apollon, créé par Jean-Baptiste Tuby d'après un dessin de Charles Le Brun, et représentant le dieu grec Apollon émergeant de la mer sur un char à quatre chevaux, au château de Versailles, situé à Versailles, au sud-ouest de Paris, le 29 avril 2024. Médaillée à de nombreuses reprises aux championnats de France, d'Europe ou du monde, la nageuse des Étoiles 92 visera cet été le podium olympique lors des épreuves de natation, qui se tiendront dans les bassins de La Défense Arena.

thibaut collet

©Joël SAGET/AFP

Le perchiste Thibaut Collet prend la pose avec en arrière-plan la cathédrale Notre-Dame de Paris, en cours de reconstruction après un incendie massif en 2019, à Paris le 3 juin. A quelques semaines des Jeux olympiques de Paris, l'athlète grenoblois, déjà qualifié pour la prestigieuse compétition, affiche un très bon niveau de forme, puisqu'il a battu le 19 juin son record personnel en franchissant une barre à 5,95m.

pénélope LEPRévost

©Stefano RELLANDINI/AFP

La cavalière de saut d'obstacles et championne olympique Pénélope Leprévost se tient fièrement dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles, au sud-ouest de Paris, le 8 avril. Présélectionnée par la Fédération française d'équitation pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, la Normande a dû finalement déclarer forfait pour l'événement au mois de mai, en raison de la blessure de son cheval, Bingo del Tondou.

arnaud assoumani

©Franck FIFE/AFP

Le 20 avril au soir à Paris, le sauteur paralympique Arnaud Assoumani a été saisi en plein vol au cœur de la cour Napoléon du musée du Louvre devant la pyramide, conçue par Ieoh Ming Pei et inaugurée en 1989. Spécialiste du triple saut et du saut en longueur, ce quintuple médaillé paralympique est l'un des fers de lance du para-athlétisme tricolore. Le para-athlète de 38 ans aura à cœur de briller devant son public lors des Jeux paralympiques de Paris 2024, qui s'ouvriront le 28 août prochain.

varian pasquet

©Franck FIFE/AFP

Varian Pasquet, l'un des «tauliers» de l'équipe de France masculine de rugby à VII, fait un plongeon sur la célèbre place Vendôme à Paris, le 25 mai. Aidé de ses coéquipiers, dont Antoine Dupont qui a délaissé le XV de France le temps des Jeux olympiques, le septiste tricolore tentera de rééditer au Stade de France leur performance de Madrid, où les Bleus du rugby à VII ont remporté en juin leur première médaille d'or en battant les Argentins.

yannick borel

©Franck FIFE/AFP

Le 15 mars à Paris, l'escrimeur Yannick Borel affronte avec une épée un adversaire invisible au milieu du grand escalier de l'Opéra Garnier, qui est l'un des monuments parisiens les plus visités, et la première compagnie d'opéra et de ballet de France. Champion olympique par équipe d'épée à Rio en 2016, le tireur expérimenté de 35 ans aura pour objectif de décrocher une première médaille olympique individuelle à Paris, seul trophée manquant à son palmarès.

mathilde pétriaux

©Joël SAGET/AFP

La gardienne de but de hockey sur gazon Mathilde Pétriaux bondit dans une allée du Jardin du Palais Royal à Paris, le 12 avril. Classée 20e mondiale, l'équipe de France de hockey sur gazon féminine a déjà réalisé une première historique en se qualifiant pour le tournoi olympique. Au stade Yves-du-Manoir de Colombes où se dérouleront les épreuves des Jeux olympiques de Paris, Mathilde Pétriaux et les Bleues devront réaliser un exploit pour sortir d'une poule relevée qui compte les Pays-Bas, champions olympiques, du monde et d’Europe en titre, la Belgique, l'Allemagne, le Japon et la Chine, nations toutes classées dans le top 10 mondial.

dimitri pavadé

©Franck FIFE/AFP

Le 31 mai à Paris, le sauteur en longueur paralympique Dimitri Pavadé effectue un saut au milieu de la Sainte-Chapelle, précieux vestige de style gothique du palais royal situé sur l'île de la Cité. Vice-champion paralympique de saut en longueur à Tokyo en 2021, le para-athlète réunionnais s'est qualifié début juin, pour les JO de Paris, avec un saut à 7m02. Si cette performance le place au 4e rang mondial de sa catégorie, Dimitri Pavadé rêve de sauter beaucoup plus loin pour décrocher une médaille olympique.

marjorie delassus

©Joël SAGET/AFP

A bord de son canoë, Marjorie Delassus évolue sur le bassin de la fontaine du Jardin du Luxembourg avec le Sénat français en arrière-plan, à Paris, le 25 mars. Sélectionnée pour les Jeux olympiques de Paris 2024, la céiste, qui avait échoué au pied du podium des JO de Tokyo, a décroché en mai une médaille de bronze aux championnats d'Europe de canoë slalom en Slovénie. Une performance de bon augure à quelques semaines de la compétition olympique.

diane parry

©Stefano RELLANDINI/AFP

Le 26 avril à Paris, la joueuse de tennis Diane Parry pose à l'intérieur de la salle Ovale de la Bibliothèque Richelieu, site patrimonial et berceau historique de la Bibliothèque nationale de France (BnF), qui a ouvert ses portes au public pour la première fois en 1868. Espoir du tennis français, la Niçoise de 21 ans effectuera sa première participation au tournoi olympique, en simple dames et en doubles dames avec Caroline Garcia.

magda wiet-hénin

©Joël SAGET/AFP

Le 23 avril à Paris, Magda Wiet-Hénin pratique le taekwondo à l'intérieur du jardin japonais du musée Albert Kahn, réalisé par le banquier et philanthrope français entre 1895 et 1910. Multiple médaillée aux championnats d'Europe et du monde, la Nancéienne de 28 ans n'a qu'un seul but pour les JO de Paris : décrocher le premier titre de championne olympique de l'histoire du taekwondo français.

matthias dandois

©Joël SAGET/AFP

Le 6 mai à Paris, Matthias Dandois, légende du BMX, fait une figure avec son vélo à l'intérieur du musée d'Orsay, ancienne gare ferroviaire transformée en 1986 en musée qui accueille la plus grande collection de peintures impressionnistes au monde. Nonuple champion du monde de BMX flat, le Francilien espère que l'entrée en démonstration de sa discipline aux JO de Paris permettra de finaliser son arrivée en tant que sport officiel, aux prochains JO de Los Angeles, en 2028.

vahine fierro

©Stefano RELLANDINI/AFP

La surfeuse Vahine Fierro s'élance sur le quai de la station de métro Arts et Métiers à Paris, le 13 mars. Fin mai, l'athlète tahitienne est devenue la première Française de l'histoire à gagner le Tahiti Pro sur la redoutable vague de Teahupo'o, spot olympique de Paris 2024 situé en Polynésie française, où elle fera partie des favorites.

florian jouanny

©Joël SAGET/AFP

Le 6 mai à Paris, le cycliste paralympique Florian Jouanny prend la pose sous le pont Bir-Hakeim, pont à deux niveaux construit au début du XXe siècle et inscrit au titre des monuments historiques en 1986, avec la tour Eiffel en arrière-plan. Depuis qu'il s'est hissé à trois reprises sur le podium des Jo de Tokyo en remportant une médaille d'or lors de la course en ligne H2, une d'argent en relais par équipe H1-5 et une de bronze dans le contre la montre H2, rien n'arrête plus l'Isérois qui multiplie les titres mondiaux et européens. A Paris, il défendra d'ailleurs ses titres et ses maillots mondiaux lors de la course en ligne et du relais par équipe.