NBA - Tyrese Maxey : «J’espère avoir la chance de disputer les Jeux olympiques un jour»

Présent à Paris il y a quelques jours, à l’occasion d’un événement basket avec son équipementier New Balance, Tyrese Maxey, joueur NBA des Philadelphie Sixers, s’est confié sur sa saison passée, les Jeux olympiques mais aussi son futur.

Il y a les Jeux Olympiques cet été à Paris. Est-ce un objectif pour vous un jour de les disputer ?

Oui, bien sûr. C'est un objectif pour moi de participer un jour aux Jeux olympiques. J'ai joué dans des équipes américaines plus jeune et c'était incroyable de remporter l'or dans certaines compétitions et de vivre cette expérience avec vos autres compatriotes des États-Unis. Ça a été génial. J’espère donc qu’un jour, j’aurai la chance de jouer aux Jeux olympiques.

Et cet été, qui va gagner ?

Les Etats-Unis évidemment !

Que pouvez-vous nous dire de votre expérience avec Nicolas Batum, qui est arrivé aux Sixers cette année ?

Nico Batum, c’est un homme formidable. Nous apprécions vraiment ses qualités, son expérience. Nous espérons vraiment pouvoir le récupérer la saison prochaine. Ce n'est pas le moment pour lui de prendre sa retraite. Honnêtement, il a été formidable pour nous. Non seulement par son jeu sur le terrain mais aussi par sa voix, sa présence dans les vestiaires, son professionnalisme. Nous l’apprécions vraiment.

Sur quelles parties de votre jeu travaillez-vous cet été ?

Je pense que j'essaie de travailler sur mon auto-création. Être toujours capable d'atteindre mon meilleur niveau, être capable de tirer quand je veux créer de l'espace et renverser des tirs. Je pense que je dois mieux diriger l’équipe sur le terrain, être capable d'impliquer les gars. Je pense que j'ai fait un très bon travail en playoffs en étant capable de mettre les gars à leur place, d'obtenir de bons tirs, de partager le ballon. Je pense que l’avenir va être grand pour notre équipe et pour moi.

Tyrese Maxey était présent au Square Alexandre Luquet de Paris pour admirer le tournoi 3x3 de New Balance. @NewBalance

Quels joueurs vous a le plus impressionné lors des playoffs de cette année ?

C'est une bonne question. Je pense que Jaylen Brown (Boston Celtics) a certainement amélioré un peu son jeu. Jalen Brunson (New York Knicks), bien sûr, a été vraiment très bon. Et puis quelqu’un que vous ne connaissez probablement pas encore beaucoup, Andrew Nembhard (Indiana Pacers). Il a également été très bon en playoffs NBA. Je pense qu'il a fait un excellent travail.

Quand vous étiez plus jeune, qui étaient vos modèles ?

Mes joueurs préférés étaient Dwayne Wade et Allen Iverson. Ils portaient tous les deux le numéro 3. C'est pour ça que j’ai porté ce numéro en grandissant.

Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui voudraient devenir joueur NBA ?

Quel que soit son rêve, il faut le suivre. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Pour moi, le basket-ball, c’est ce que je voulais faire, c’était ma passion, je voulais gagner de l'argent en faisant du basket. J’ai donc travaillé extrêmement dur chaque jour et trouvé des moyens de m’améliorer petit à petit. Chaque jour 1% en plus. Et je fais toujours ça. Trouver des moyens de m'améliorer de 1 % chaque jour. C’est cela qui m’a aidé à accélérer mon succès. Le seigneur m'a béni avec ce talent, je ne peux qu’être reconnaissant.

Que pensez-vous de l’évolution du basket 3x3 ?

Je pense que cela va nous aider tous, dans le basket-ball et dans le monde entier. Je pense que le basket-ball est devenu une discipline de renommée mondiale. Avec le basket 5x5 et le basket 3x3, tout le monde pourra jouer au basket au plus haut niveau.

Comment New Balance vous aide au quotidien dans votre développement ?

New Balance est formidable pour moi. Pas seulement pour les vêtements, ni sur le terrain mais pour différentes choses. Me permettre d'aider les gens, de soutenir ma communauté, le basket, les jeunes… Ils ont fait beaucoup, pour m'aider à aider les gens. Je les apprécie donc pour cela.