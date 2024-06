Neymar : le Brésilien perd une main à 160.000 euros au poker contre une star de la NBA (vidéo)

Lors d’une soirée poker, Neymar a perdu une main à un peu plus de 160.000 euros contre son ami et star de la NBA Jimmy Butler (Miami Heat).

Une très mauvaise rencontre. Alors qu’il se remet toujours de sa rupture des ligaments croisés du genou, survenue en octobre dernier, Neymar a participé à une soirée poker à Los Angeles entouré de plusieurs personnalités, dont le boxeur Ryan Garcia ou encore la star de la NBA Jimmy Butler. Et le Brésilien a notamment perdu un très gros coup contre le joueur du Miami Heat.

Avec un roi et un 4 de carreau dans les mains, l’ancien joueur du PSG a touché un brelan de 4 au flop (4 de cœur, 4 de trèfle et 5 de carreau), puis un possible tirage couleur (9 de carreau) à la turn. Suffisant pour envoyer une importante pile de jetons d’environ 9.000 euros. Son adversaire n’a pas hésité à le relancer à hauteur de 28.000 euros avant que les deux joueurs ne partent finalement à tapis pour un pot total de 162.000 euros.

Jimmy Butler a finalement retourné une paire de 5, qui lui a permis de faire full supérieur au brelan de 4 de Neymar. Et le Brésilien, qui avait besoin du dernier 4 du paquet pour espérer faire carré et rafler la mise, n’a pas été sauvé par la river (as de pique). Il a ainsi perdu ce pot gigantesque qui est revenu à la star de la NBA évidemment tout sourire.

Mais la soirée s’est plutôt bien passée pour Neymar. Très bien même. Car après une main improbable avec le joueur pro Alan Keating, il a réalisé le plus grand bénéfice avec près de 300.000 euros sur l’ensemble de la partie. L’autre grand gagnant est Jimmy Butler, qui a gagné près de 120.000 euros. Une reconversion déjà toute trouvée pour les deux sportifs.