UFC : un champion s’arrête sur la route pour aider un inconnu à changer sa roue à quelques jours d’un combat (vidéo)

Alex Pereira, qui combat samedi à l’UFC 303 contre Jiri Prochazka, a été aperçu, ce mardi, en train d’aider un homme à changer sa roue aux Etats-Unis.

Imaginez-vous au bord de la route et voir Teddy Riner vous aider à changer votre roue. C’est ce qui est arrivé, ce mardi, à un parfait inconnu bloqué après avoir crevé aux Etats-Unis. Alex Pereira, champion des mi-lourds de l’UFC, est en effet venu en aide à un homme bloqué avec un pneu crevé. Et ce quelques jours avant la défense du titre de l'UFC 303 contre Jiri Prochazka.

| Alex Pereira helps a stranded man with a flat tire and puts on the spare for him ahead of his light heavyweight rematch against Jiri Prochazka at #UFC303.





Luckily for him, #Pereira worked at a tire shop in his past life. #UFC #MMA pic.twitter.com/g1T2kq7HGC

— Parry Punch (@ParryPunchNews) June 25, 2024