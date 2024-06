UFC : un combattant russe se fait recoiffer entre chaque round (vidéo)

Vainqueur sur décision unanime face à son compatriote Sergei Pavlovich, samedi soir, à l’UFC Fight Night à Riyad (Arabie saoudite), le combattant russe Alexander Volkov s’est fait… recoiffer entre chaque round.

Une nouvelle victoire et une coupe de cheveux impeccable. Entre chaque round, que ce soit en MMA, en boxe ou dans un autre sport de combat, les combattants prennent généralement le temps de respirer, de retrouver leurs esprits ou encore de se faire soigner.

Mais pas seulement, en tout cas pour Alexander Volkov. Alors qu’il s’est imposé, samedi soir, face à son compatriote Sergei Pavlovich sur décision unanime, lors du premier UFC Fight Night organisé en Arabie saoudite (Riyad), le Russe a profité des pauses pour se faire… recoiffer.

A la fin du premier round, après avoir rejoint son coin, l’un de ses assistants a sorti un peigne pour remettre en place ses cheveux et laisser bien apparaître sa raie. Une façon pour lui de ne pas être gêné par sa chevelure plus longue qu’à l’accoutumée.

«J’ai laissé pousser mes cheveux qui étaient plus longs que d’habitude pour le combat. A cause de ces cheveux longs, j’ai été obligé d’emmener un styliste spécial avec moi, un peu comme un ‘coach de coiffure’», a-t-il confié à l’issue de la rencontre.

Et Alexander Volkov, 5e prétendant à la ceinture des poids lourds, actuellement détenue par Jon Jones, était visiblement ravi du travail effectué par ce «coach» d’un nouveau genre. «Il a fait un super boulot parce que les cheveux ne me sont pas tombés devant les yeux, a-t-il ajouté. J’ai pu combattre sans problème.» Et signer une nouvelle victoire par la même occasion.