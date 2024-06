Wimbledon 2024 : combien les vainqueurs vont-ils toucher ?

Alors que Wimbledon commence ce lundi 1er juillet, le Grand Chelem britannique a augmenté son prize-money pour cette édition 2024. Au total, 59 millions d’euros vont être distribués, dont une très belle somme pour les vainqueurs.

Comme Roland-Garros, Wimbledon a revu son prize-money à la hausse. Au total, le Grand Chelem britannique va distribuer environ 59 millions d’euros aux acteurs de son tournoi. Ce montant est en hausse de 11,9% par rapport à l’édition de 2023. De leur côté, les Internationaux de France avaient augmenté leur dotation de 7,82%. Les sommes touchées par les joueurs sont donc de plus en plus élevées chaque année, au point d’atteindre plusieurs millions pour les vainqueurs. Mais concrètement, comment sont répartis ces 59 millions d’euros ?

Plus de 3 millions d’euros

Porte d’Auteuil, Carlos Alcaraz et Iga Swiatek, les lauréats de Roland-Garros 2024, ont touché 2,4 millions d’euros chacun. En revanche, à Londres, le tournoi voit plus grand. Avec ses règles bien précises, notamment avec la tenue blanche obligatoire pour les joueurs, Wimbledon est une classe au-dessus.

Et les grands gagnants de son tournoi toucheront une très belle somme après avoir été sacrés. En augmentation de 14,9% par rapport à 2023, les vainqueurs du Grand Chelem britannique vont remporter environ 3,2 millions d’euros. Soit presque un million de plus que les Internationaux de France.

À partir du 1er juillet prochain, Carlos Alcaraz et Marketa Vondrousova, sacrés en 2023, tenteront de défendre leur titre et d'empocher à nouveau le pactole. L’Espagnol ira même chercher le doublé après avoir remporté Roland-Garros. Les finalistes malheureux pourront se contenter d’un beau chèque à hauteur d'environ 1,65 million d’euros.

Combien pour les doubles ?

Lors des Grands Chelems, il y a aussi les doubles. Et les joueurs et joueuses sacrés en double reçoivent tout de même une belle somme. Les paires qui seront titrées sur la pelouse londonienne toucheront environ 768.000 euros et se partageront la somme.

En revanche, les doubles mixtes recevront une plus petite somme. À Roland-Garros, le Français Edouard Roger-Vasselin et l’Allemande Laura Siegemund ont remporté le tournoi en double mixte et se sont partagés 122.000 euros après leur sacre. Tandis qu’à Wimbledon, cette somme atteindra environ 154.000 euros.