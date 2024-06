Tennis : Carlos Alcaraz encore attaqué par des abeilles en plein match au Queen’s (vidéo)

Comme à Indian Wells en mars dernier, Carlos Alcaraz a encore été attaqué par des abeilles, ce jeudi, lors de son 8e de finale face au Britannique Jack Draper au Queen’s.

Entre Carlos Alcaraz et les abeilles, c’est décidément toute une histoire. Comme lors du Masters 1000 d’Indian Wells en mars dernier, l’Espagnol a été attaqué, ce jeudi, par ces insectes volants pendant son 8e de finale face au Britannique Jake Draper au Queen’s. Alors qu’il s’apprêtait à servir, le vainqueur de Roland-Garros a été gêné par plusieurs abeilles. Peut-être à cause de sa tenue jaune et noire…

Il a tenté de s’en débarrasser avec sa main ainsi que sa raquette. Mais elles se sont montrées tenaces et il a eu du mal à s’en défaire. Après de longues de secondes, il a finalement pu reprendre la partie, qui ne s’est pas bien terminée pour lui. Tenant du titre sur le gazon anglais, Carlos Alcaraz a été éliminé en deux sets par Jake Draper (7-6, 6-3).

Cet épisode n’est donc pas sans rappeler celui vécu en Californie (Etats-Unis) il y a trois mois. Au début de son quart de finale contre l’Allemand Alexander Zverev, Carlos Alcaraz avait également été perturbé et la rencontre avait même dû être arrêtée en raison de l’apparition d’un essaim d’abeilles sur l’une des caméras présentes sur le court.

Les organisateurs avaient été obligés de faire appel un apiculteur pour permettre au match de reprendre son cours. Et l’issue avait été différente avec la qualification du n°2 mondial, qui avait ensuite conservé son titre en battant en finale le Russe Daniil Medvedev.