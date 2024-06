Football : un ancien international camerounais passé par la Ligue 1 décède dans un accident de la route

Ancien joueur de Nancy, Bordeaux et Saint-Etienne notamment, Landry N'Guemo est décédé, ce jeudi, des suites d’un terrible accident de la route au Cameroun. Il avait 38 ans.

Le monde du football est en deuil. Ancien milieu de terrain et international camerounais, Landry N’Guemo est décédé, ce jeudi, au Cameroun dans un accident de la route qui aurait également impliqué un camion.

Retraité des terrains depuis 2020, l'ancien joueur a succombé à un accident de la route, à quelques kilomètres de Yaoundé. Sa voiture, conduite par son chauffeur, aurait percuté un camion de sable.

L'ASSE pleure l'un des siens. À l'ensemble de ses proches, nous transmettons nos plus sincères condoléances.

Le Club a appris avec tristesse le décès de Landry Nguemo. Victime d'un accident de circulation au Cameroun, l'ancien bordelais s'est éteint à 38 ans. Le FC Girondins de Bordeaux adresse ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches

«Landry Nguemo nous a quittés. Bien trop tôt, bien trop brutalement. L’ASSE pleure l’un des siens. À l’ensemble de ses proches, nous transmettons nos plus sincères condoléances», a posté le club de Saint-Etienne sur X (ex-Twitter). Président de la Fédération camerounaise de football et ancien partenaire de Landry N'Guemo en sélection, Samuel Eto'o a également partagé sa tristesse sur Instagram.

Visage bien connu de la Ligue 1, Landry N'Guemo a respectivement joué à Nancy, Bordeaux et Saint-Etienne entre 2005 et 2015, entrecoupé d’un prêt d’une saison au Celtic Glasgow, avant de prendre la direction de la Turquie et de la Norvège. Il avait notamment disputé la Coupe du monde 2014 avec les Lions Indomptables et avait atteint la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2008.