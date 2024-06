Ligue 1 : le speaker du Havre est décédé à l’âge de 35 ans

Le club du Havre (Ligue 1) a annoncé, en fin de semaine, le décès de son speaker Francis Rakotovao. Il était âgé seulement de 35 ans.

Il était la voix du stade Océane. Speaker du club du Havre (Ligue 1), Francis Rakotovao est décédé, mercredi dernier, à l’âge de 35 ans. «Francis, tu resteras dans les cœurs Ciel et Marine. Notre speaker, notre Francis, nous a quittés…», a posté, en fin de semaine, le club normand sur les réseaux sociaux, suscitant une importante vague d’émotions auprès des autres clubs de l’Hexagone.

Francis, tu resteras dans les coeurs Ciel&Marine





Notre speaker, notre Francis, nous a quittés... pic.twitter.com/LojVYzdpua — Havre Athletic Club (@HAC_Foot) June 14, 2024

Originaire de Caen, Francis Rakotovao, qui était le speaker du club doyen depuis l'été 2022, a succombé des suites de ses blessures après avoir été victime d’un accident de vélo survenu le 1er mai près de Rouen. Hospitalisé en urgence absolue, «Super Francis», comme il était surnommé, était sorti du coma une dizaine de jours après son accident et avait été transféré dans un centre de réadaptation pour poursuivre sa rééducation. «Il se préparait à une longue récupération», a indiqué sa famille dans un communiqué. Mais il s’est finalement éteint à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire.

Très apprécié pour «sa gentillesse, sa bienveillance et son indéfectible sourire», comme l’a souligné Le Havre, mais aussi pour «sa personnalité solaire et pétillante», selon ses proches, Francis Rakotovao a été professeur d’économie avant de se consacrer à l’animation. Passionné de sport et de voyage, il a été speaker pour plusieurs clubs : Saran en Proligue de handball, Caen TTC en tennis de table, STB Le Havre et de La Glacerie en basket et donc le HAC en football. Un rêve qui était devenu réalité pour lui.

Sa disparation laisse un très grand vide auprès de sa famille, du Havre et tous ceux qui ont pu côtoyer Francis Rakotovao et sa bonne humeur.