Rugby : stade, horaires, diffusion TV… tout savoir sur la finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles

Ce vendredi, au stade Vélodrome de Marseille, le Stade Toulousain et l’UBB se retrouvent en finale du Top 14. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre avant le coup d’envoi.

L’expérience toulousaine face à la fougue bordelaise. Ce vendredi, le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles se retrouvent au stade Vélodrome de Marseille lors d’une finale historique du Top 14. Tandis que les Rouge et Noir iront défendre leur titre, l’UBB, de son côté, aura à coeur de décrocher le premier Bouclier de Brennus de sa carrière. Mais pour ça, il faudra s’offrir l’ogre toulousain, club le plus titré en France avec 22 sacres.

Pourquoi le stade Vélodrome ?

Comme le Tour de France 2024, qui ne se terminera pas sur les Champs-Elysées pour la première fois de son histoire, la finale du Top 14 se délocalise cette année. Habituellement, elle se joue au Stade de France, à l’exception de 2016 où elle s’est déroulée au Camp Nou de Barcelone. Mais pour 2024, année olympique, cette affiche entre Toulouse et Bordeaux se disputera sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille, une première dans l’histoire du championnat français.

Exceptionnellement délocalisée du Stade de France, la #FinaleTOP14 aura lieu à l'Orange Vélodrome de Marseille ce vendredi soir





C'est une première dans la cité phocéenne, mais avant ça, le championnat de France a joué de nombreuses finales dans tout le territoire français

Si la dernière étape du Tour de France et la finale du Top 14 sont délocalisées dans le sud de la France cette année, cela s’explique par le déroulement des Jeux olympiques cet été à Paris. Avec cet événement sportif mondial, le Stade de France est indisponible jusqu’à la tenue des Jeux. Mais cette enceinte marseillaise convient parfaitement au rugby, où l’ambiance est souvent brûlante, comme lors de la Coupe du monde 2023. Après la rencontre contre l’Afrique du Sud, Thomas Ramos avait exprimé son ressenti. «On ne s’entendait pas à deux mètres tellement il y avait du bruit», avait-il commenté. Vendredi soir, le même scénario risque de se produire.

Une expérience que tout oppose

Alors que le Stade Toulousain s’apprête à disputer sa trentième finale du Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles fait ses débuts à ce niveau de la compétition. Et qui d’autre que les Toulousains pour se tester une première fois. Face à eux, les Bordelais retrouvent des joueurs qui ont l’expérience de ces chocs. Lors des quatre dernières éditions, le Stade Toulousain a tout simplement remporté trois fois le Bouclier de Brennus (2019, 2021 et 2023). En 2020, aucun trophée n’a été attribué en raison de la crise sanitaire. Mais les Toulousains pourront surtout s’appuyer sur leur succès en Coupe d’Europe face à Leinster, le sixième trophée européen de leur histoire, un record.

Première #FinaleTOP14 pour l’un, trentième pour l’autre…





Qui de @UBB ou @StadeToulousain soulèvera le bouclier de Brennus demain soir à Marseille ? #AvantMatch pic.twitter.com/cDiTtdxmeg — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 27, 2024

Une expérience de la gagne que n’ont pas les Bordelais. Ces dernières années, l’UBB n’arrive pas à franchir la dernière marche, que ce soit en championnat qu’en coupe d’Europe. Le club bordelais a été demi-finaliste du Top 14 en 2021, 2022 et 2023, demi-finaliste du Challenge européen en 2020 et demi-finaliste de la Champions Cup en 2021. Et c’est en 2024, après trois échecs consécutifs dans le dernier carré, que les Bordelais ont décroché la première finale de leur club. À Marseille, l’UBB aura l’occasion de soulever le premier trophée de son histoire.

Quel bilan en saison régulière ?

Pas de jaloux. Lors de la saison régulière, les deux équipes ont chacune remporté leur match à domicile. Les Toulousains ont été les premiers à lancer les hostilités. Chez eux, ils ont dominé les Bordelais (29-22). Mais ces derniers ont tenu à leur répondre. À Bordeaux, l’UBB a pris sa revanche dans la douleur (31-28).

Cette finale du Top 14 viendra donc départager les deux équipes et désigner le nouveau champion de France 2024.

L’envie bordelaise

Contrairement au Stade Toulousain, directement qualifié en demi-finale du Top 14 grâce à sa première place au championnat après la saison régulière, l’UBB a dû passer par les barrages. Un parcours souvent piège pour se hisser jusqu’en finale du Top 14. Troisième après 26 journées, les Bordelais ont affronté le Racing 92 (6e de la saison) en barrage.

Avec leur victoire sur les Parisiens (31-17), ils ont obtenu leur ticket pour les demi-finales contre d’autres parisiens, le Stade Français. Mais la marche était plus grande pour l’UBB, qui affrontait les deuxièmes de la saison. Pas de quoi trembler pour Bordeaux, qui a obtenu sa qualification à la dernière seconde face au Stade Français. Et les Bordelais peuvent remercier le poteau qui a privé les Parisiens d’une prolongation. Mais après trois échecs consécutifs en demi-finale, tant pis pour la manière, l’UBB tient sa finale.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale du Top 14 ?

Le coup d’envoi de cette finale historique entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles sera donné à 21h05. Pour visionner la rencontre, plusieurs options s’offrent à vous. L’opposition entre Toulouse et Bordeaux sera diffusée sur France 2, Canal+ et Canal+ Sport.