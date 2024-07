Euro 2024 : Jude Bellingham privé du quart de finale de l’Angleterre après un geste obscène ?

Jude Bellingham pourrait être privé du quart de finale de l’Angleterre contre la Suisse après un geste obscène lors de son but égalisateur, dimanche, face à la Slovénie (2-1 a.p).

L’Angleterre sera-t-elle privée de son héros ? Auteur d’un sublime retourné acrobatique, Jude Bellingham a égalisé au bout du temps additionnel, dimanche, contre la Slovaquie en 8e de finale de l’Euro 2024 (2-1 a.p). Un but venu d’ailleurs qui a permis à la sélection anglaise d’arracher la prolongation, où Harry Kane a offert la qualification à son équipe, et d’éviter une élimination prématurée. Et après sa réalisation miraculeuse, le joueur du Real Madrid n’a pas caché sa joie avec plusieurs célébrations, dont une qui a suscité la polémique.

Au moment de reprendre sa place, Jude Bellingham s’est fait remarquer avec un geste obscène en direction du banc slovaque. Selon les images d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il a mimé un geste en plaçant l’une de ses mains au niveau de son entrejambe. Devant l’ampleur des réactions, le n°10 anglais a justifié son geste, assurant qu’il ne visait pas les Slovaques.

- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight. https://t.co/H8sETMkPoi

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024