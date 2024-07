Tour de France 2024 : pourquoi Richard Carapaz, à égalité avec trois autres coureurs, porte-t-il le maillot jaune ?

A l’issue de la 3e étape du Tour de France 2024, remportée par l'Erythréen Biniam Girmay, Richard Carapaz s’est emparé, ce lundi, du maillot jaune de leader, qui était détenu par Tadej Pogacar.

Ils sont quatre dans le même temps. Au terme de la 3e étape du Tour de France 2024, le maillot jaune a encore changé d’épaules, passant de celles de Tadej Pogacar à celles de Richard Carapaz. Alors que l'Erythréen Biniam Girmay s’est imposé au sprint, ce lundi, à Turin (Italie), l'Equatorien s’est emparé de la tête du classement général et de la tunique de leader, après avoir terminé à la 14e place.

Le champion olympique en titre, vainqueur du Tour d'Italie en 2019, est pourtant à égalité avec trois autres coureurs (15h20’18’’) : le double tenant du titre danois Jonas Vingegaard, le Belge Remco Evenepoel et le Slovène Tadej Pogacar. Mais en cas d’égalité, le règlement de la Grande Boucle stipule que les coureurs sont départagés avec l’addition de leur place à l’arrivée de chaque étape.

A ce petit jeu, c’est Richard Carapaz qui arrive en tête avec une 10e, une 22e et une 14e place devant Tadej Pogacar (4e, 14e, 38e), Remco Evenepoel (8e, 12e, 40e) et Jonas Vingegaard (16e, 13e, 68) et Richard Carapaz (22e et 10e).

Mais ce classement pourrait bouger et cette 111e édition pourrait avoir un 4e leader en quatre jours à l’issue de la 4e étape, ce mardi, marquée par l'arrivée en France. Et surtout par le col du Galibier à gravir et qui pourrait servir de juge de paix pour s'emparer du maillot jaune.