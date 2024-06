Tour de France 2024 : pourquoi Tadej Pogacar, à égalité avec trois autres coureurs, porte-t-il le maillot jaune ?

A l’issue de la 2e étape du Tour de France 2024, remportée par le Français Kévin Vauquelin, Tadej Pogacar s’est emparé, ce dimanche, du maillot jaune de leader, qui était détenu par Romain Bardet.

Ils sont quatre dans le même temps. Au terme de la 2e étape du Tour de France 2024, le maillot jaune à changer d’épaules, passant de celles de Romain Bardet à celle de Tadej Pogacar. Alors que le Français Kévin Vauquelin s’est imposé en solitaire, ce dimanche, à Bologne (Italie), le Slovène s’est emparé de la tête du classement général et de la tunique de leader, après avoir terminé à la 14e place.

Tadej Pogacar est en jaune mais il pourrait le perdre demain ! Avec 4 coureurs dans le même temps, ça se jouera à l'addition des places. Pour l'heure, on a :





Tadej Pogacar - 18



Remco Evenepoel - 20



Jonas Vingegaard - 29



Richard Carapaz - 32#TDF2024 pic.twitter.com/q27f5CDXro — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 30, 2024

Le double vainqueur en 2020 et 2021, récent lauréat du Tour d’Italie, est pourtant à égalité avec trois autres coureurs (9h53’30’’) : le double tenant du titre danois Jonas Vingegaard, le Belge Remco Evenepoel et le Colombien Richard Carapaz. Mais en cas d’égalité, le règlement de la Grande Boucle stipule que les coureurs sont départagés avec l’addition de leur place à l’arrivée de chaque étape.

A ce petit jeu, c’est le coureur du Team UAE Emirates qui arrive en tête avec une 4e et une 14e place devant Remco Evenepoel (8e et 12e), Jonas Vingegaard (16e et 13e) et Richard Carapaz (22e et 10e).

Mais ce classement pourrait bouger et cette 111e édition pourrait avoir un 3e leader en trois jours à l’issue de la 3e étape, ce lundi, longue de près de 231 km entre Plaisance et Turin. Et il est possible qu’il soit nécessaire de sortir les calculettes pour départager tout ce beau monde.