«Je ne suis pas fini» : Paul Pogba, suspendu pour dopage, n’a pas l’intention de mettre un terme à sa carrière

Actuellement suspendu pour dopage, l’international français Paul Pogba n’a pas l’intention de mettre un terme à sa carrière et a la ferme volonté de revenir sur les terrains.

Jusqu’à preuve du contraire, il est toujours footballeur. S’il a été suspendu quatre ans pour dopage, après un contrôle positif à la testostérone en août dernier, Paul Pogba n’a pas tiré un trait sur sa carrière. A 31 ans, le milieu de terrain français, qui a assisté à la victoire des Bleus, lundi, en 8e de finale de l’Euro 2024 contre la Belgique (1-0), a l’intention de retrouver les terrains. «Si vous n’avez pas vu une de mes interviews dans laquelle je dis que je prends ma retraite, c’est que ce n’est pas le cas, car je me sens encore footballeur», a-t-il affirmé à Sky Sport, désireux de «lutter contre cette injustice» après avoir fait appel de sa suspension auprès du tribunal arbitral du sport.

Et l’ancien joueur de Manchester United met toutes les chances de son côté dans l’espoir de continuer à s’exprimer au plus haut niveau. «Pogba n’est pas fini, Pogba est là et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J’ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui veut être professionnel. Je m’entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain», a-t-il affirmé.

Reste à savoir si ce sera à la Juventus ou ailleurs, alors qu’il n’a pas de nouvelles du club italien avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2026. «Aux dernières nouvelles, je suis toujours un joueur de la Juve, j’ai un contrat mais je n’ai pas eu l’occasion de parler au président et à l’entraîneur… C’est le silence. Je pense qu’ils attendent le résultat de l’appel, mais il faut leur demander», a indiqué «la Pioche».

Le résultat de cet appel devrait être connu dans les prochaines semaines. Et il devrait en grand partie conditionner la suite de la carrière de Paul Pogba, qui aura 34 ans à la fin de sa suspension si elle est confirmée. En attendant, il va continuer de suivre le parcours de l’équipe de France en Allemagne. Avec pour commencer le quart de finale, programmé vendredi (18h), contre le Portugal.