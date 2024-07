NBA : A quel prix les Boston Celtics, champions en titre, sont-ils à vendre ?

Deux semaines après avoir remporté le titre NBA contre les Dallas Mavericks, la franchise des Boston Celtics a été mise en vente, ce lundi, par ses propriétaires.

Qui veut acheter les Boston Celtics ? Les propriétaires de la franchise américaine ont annoncé, ce lundi, sa mise en vente seulement deux semaines après avoir remporté le 18e titre de NBA de son histoire.

«La famille qui contrôle le groupe propriétaire (Boston Basketball Partners L.L.C.), après de nombreuses discussions internes, a décidé de vendre l'équipe pour des raisons de management des biens et de planification familiale», peut-on lire sur le communiqué.

La franchise avait été estimée à 4,7 milliards de dollars (environ 4,38 milliards d'euros) par le magazine Forbes en octobre dernier, soit la 4e plus grosse valorisation NBA après les Golden State Warriors (7,7 milliards de dollars, soit 7,1 milliards d’euros), les New York Knicks (6,6 milliards de dollars soit 6,1 milliards d’euros) et les Los Angeles Lakers (6,4 milliards de dollars soit 5,9 milliards d’euros).

A noter que l'entrepreneur Wyc Grousbeck est à la tête du groupe qui avait acheté les Celtics pour 360 millions de dollars (environ 335 millions d'euros) en 2002, et espère rester le représentant de la franchise auprès de la NBA jusqu'en 2028, année prévue du départ total de la famille de l'actionnariat.