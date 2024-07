Football : pourquoi le Trophée des champions 2024 est-il reporté ?

Le Trophée des champions 2024 n'aura pas lieu cet été. Initialement prévu le 8 août à Pékin, en Chine, il a été reporté par la Ligue de football professionnel, qui doit trouver un nouveau lieu ainsi qu'une nouvelle date.

Changement de programme. Ce mercredi, la Ligue de football professionnel (LFP) a pris la décision de reporter le Trophée des champions 2024, initialement prévu le 8 août prochain à Pékin. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Mais en raison de problèmes administratifs du côté chinois, l’opposition entre le PSG et l’AS Monaco n’aura pas lieu cet été.

Alors qu’elle avait trouvé un diffuseur et un promoteur, la LFP n’a finalement jamais eu les autorisations définitives pour l’organisation de l’événement. La Ligue, qui doit aussi gérer son dossier chaud des droits TV, va devoir se démener pour trouver une nouvelle date et un nouveau lieu afin d'assurer la tenue du premier rendez-vous de la saison.

Le Trophée des champions 2025 en Afrique ?

En revanche, lors du Conseil d’administration de la LFP, début juin, l’instance avait aussi évoqué la programmation du Trophée des champions 2025. Selon une source proche de la Ligue, il devrait se dérouler en début d’année, en hiver, «normalement en Afrique, en République démocratique du Congo», sous la forme d’un Final Four.

Normalement, les membres du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) devaient travailler sur la réforme de ce Trophée des champions, révélée par le journal L’Equipe en mai dernier. En revanche, le sujet a été reporté. La raison ? Le CA a été largement dominé par le dossier brûlant des futurs droits TV de la Ligue, dont les négociations tardent.

Deux équipes supplémentaires ?

Cependant, un nouveau format commence à se dessiner. Concrètement, la Ligue souhaiterait programmer ce match de gala en hiver. Mais, contrairement aux années précédentes, elle voudrait mettre en place un Final Four, avec des demi-finales. Pour ce faire, deux équipes supplémentaires feraient partie du voyage.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Vincent Labrune, le président de la LFP, aux membres du CA en confiant qu'il se tiendrait «normalement en Afrique, en République démocratique du Congo». Le dirigeant de l'instance songe à déplacer en hiver, en janvier, le Trophée des champions, tout en maintenant un match de gala, en France, pour lancer la saison de Ligue 1.