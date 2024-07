Pétanque : une arbitre agressée et menacée de mort, obligeant un policier en civil d’intervenir

Une arbitre a été agressée et menacée de mort par plusieurs joueurs, ce week-end, au cours d’une partie de pétanque du Mondial La Marseillaise, poussant un policier en civil à intervenir.

Un comportement inadmissible. Le premier jour du Mondial La Marseillaise a été marquée, ce dimanche, par l’agression d’une arbitre de ce tournoi de pétanque à la renommée internationale par plusieurs joueurs. Lors d’une des parties en fin d’après-midi, le ton est monté et les esprits se sont échauffés en raison d’un point litigieux. Après une mesure, l’arbitre a décidé de ne pas accorder le point à une équipe, provoquant la colère des joueurs.

Ces derniers, des boulistes non-licenciés, s’en sont pris à l’arbitre et ont même prononcé des menaces de mort à son encontre. «Ils ont même été chercher du monde pour venir encore plus nombreux. C’est allé très loin», a confié l’arbitre principal du concours Patrick Grignon à France 3 PACA. Et fort heureusement, un policier était présent dans l’équipe adverse et a pu intervenir pour éviter que la situation ne dégénère davantage.

«S’il n’avait pas été là, elle se serait fait couper en deux. Il a pu tout filmer, empêché que ça se dégénère dans la violence», a indiqué Patrick Grignon. La victime a été «très, très choquée» par cet événement, mais elle a tout de même pris la décision de continuer d’arbitrer. En guise de protestation, les arbitres de la compétition ont néanmoins décidé de se mettre en retrait le 2e jour le temps d’une partie. «On fait cela pour montrer aussi qu’un arbitre, c’est indispensable et ça se respecte», a déclaré l’arbitre principal.

D’autant qu’il ne s’agirait pas d’un acte isolé avec une montée de la violence sur les terrains de pétanque ces derniers années. «Je pense qu’on est le reflet de la société. Mais ce n’est pas parce que c’est le reflet de la société que l’on doit accepter. On doit rester un sport. C’est hors de question que l’on monte dans la violence, ça, on ne va surtout pas l’accepter», a insisté Patrick Grignon.

C’est aussi pour cette raison que les organisateurs du Mondial La Marseillaise se sont associés à la plainte déposée par l’arbitre contre les membres de l’équipe à l’origine de l’agression. Et une chose est sûre, ils ne pourront plus remettre les pieds sur les terrains de La Marseillaise puisqu’ils ont d’ores et déjà été radiés à vie.