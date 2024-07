Football : le grand frère de Bradley Barcola a signé dans un club portugais (vidéo)

Âgé de 25 ans, Malcom Barcola, frère aîné de Bradley, s’est engagé en début de semaine avec le club portugais du Paços de Ferreira, qui évolue en 2e division portugaise.

Dans la famille Barcola, revoilà le grand frère. Sans club depuis près d’un an et la fin de son expérience à Tuzla en Bosnie-Herzégovine, Malcom Barcola a retrouvé un club pour relancer sa carrière. Âgé de 25 ans, le frère aîné de l’attaquant du PSG, qui évolue lui au poste de gardien de but, s’est engagé avec la formation portugaise du Paços de Ferreira, qui a terminé à la 5e place de la 2e division portugaise la saison dernière.

«C’est avec une immense fierté que je vous annonce aujourd’hui mon retour sur les terrains avec le Paços de Ferreira. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu durant cette période d’incertitude», a écrit sur son compte Instagram Malcom Barcola, qui a signé un contrat d’un an.

Aqui para defender tudo - tal como deve ser. #DefendeOAmarelo #FCPF2425 pic.twitter.com/QpmWr38Xf3 — FC Paços de Ferreira (@fcpf) July 2, 2024

Eglament formé à l’OL, l’international togolais (21 sélections) avait quitté le club rhodanien, il y a deux ans, pour tenter sa chance dans le championnat de Bosnie-Herzégovine. Mais son aventure a tourné court et il avait quitté Tuzla seulement un an plus tard.

Au Portugal, il va essayer de donner une nouvelle impulsion à sa carrière et d’aider son nouveau club à retrouver l’élite du football portugais après avoir été relégué à l’issue de la saison 2022-2023. En attendant, il devrait supporter son frère pour le quart de finale de l’Euro 2024, vendredi (21h), contre… le Portugal.