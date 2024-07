Tour de France 2024 : le magnifique portrait d'Antoine Griezmann dessiné dans un champ (vidéo)

Alors que la 6e étape du Tour de France 2024 est partie, ce jeudi, de Mâcon, ville de naissance d’Antoine Griezmann, un portrait géant du footballeur a été dessiné dans un champ.

Un bel hommage à l’enfant du pays. Actuellement en Allemagne, où il s'apprête à affronter le Portugal en quart de finale de l’Euro 2024 avec l’équipe de France, Antoine Griezmann a pu apprécier devant son petit écran un joli portrait de lui très original lors du départ de la 6e étape du Tour de France à Mâcon, ville qui l’a vu naître et grandir en Saône-et-Loire.

«Wow ! MERCI», a répondu le joueur de l’Atlético Madrid sous la vidéo postée par le compte du Tour de France sur X (anciennement Twitter). Le numéro 7 des Bleus a également reçu un cadeau : un maillot jaune.

Le natif de l'étape du jour, @AntoGriezmann a reçu un cadeau un peu spécial...





— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2024