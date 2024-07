Tour de France 2024 : quel est le record de victoires d’étapes sur une édition ?

Si Mark Cavendish possède le record de victoires d’étapes dans l’histoire du Tour de France, le record de succès sur une seule édition est détenu par Eddy Merckx et deux autres coureurs.

C’est un record qui tient. Sera-t-il battu un jour ? Dans l’histoire du Tour de France, trois coureurs ont remporté huit étapes au cours d’une même édition de la Grande Boucle. Une énorme performance à mettre à l’actif du Français Charles Pélissier en 1930 et des coureurs belge Eddy Merckx en 1970 et 1974 et Freddy Maertens en 1976.

A noter que Mark Cavendish, qui détient désormais seul le record de victoires d'étapes sur le Tour de France (35), possède également le record de victoires consécutives lors la dernière étape avec quatre succès de 2009 à 2012. Eddy Merckx est resté à trois succès, de 1969 à 1971.

Les victoires d’étapes sur un même Tour de France

8 : Eddy Merckx (1970 et 1974)

8 : Freddy Maertens (1976)

8 : Charles Pélissier (1930)

7 : Gino Bartali (1948)

7 : Bernard Hinault (1979)

6 : Eddy Merckx (1969 et 1972)

6 : Jean Aerts (1933)

6 : Marcel Buysse (1913)

6 : Mark Cavendish (2009)

6 : François Faber (1909)

6 : René Le Grevès (1936)

6 : André Leducq (1932)

6 : Luis Ocaña (1973)