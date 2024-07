Tour de France 2024 : l’impressionnant réflexe d’un coureur français qui saute par-dessus un autre en plein sprint (vidéo)

A l’arrivée de la 5e étape du Tour de France, ce mercredi, à Saint-Vulbas, le Français Axel Zingle a eu un réflexe impressionnant en plein sprint en sautant par-dessus Mads Pedersen, victime d’une chute juste devant lui.

Un réflexe impressionnant. Lancé à pleine vitesse à quelques mètres de la ligne d’arrivée de la 5e étape du Tour de France, ce mercredi, à Saint-Vulbas, Axel Zingle a esquivé de justesse Mads Pedersen, victime d’une lourde chute et allongé au sol après avoir été projeté contre une barrière de sécurité. Comment ? En sautant par-dessus le Danois. Une acrobatie pleine de sang-froid qui a permis d’éviter une collision entre les deux coureurs qui aurait pu avoir de très graves conséquences.

Axel Zingle évoque son réflexe incroyable lors du sprint de la 5e étape pour passer au dessus de Mads Pedersen #TDF2024 #LesRP pic.twitter.com/KU0YV8ezZC — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 3, 2024

«J’arrivais trop vite pour freiner et je n’avais pas forcément envie de goûter le bitume. Je me suis dit allez je le tente, j’avais les mains en cocotte j’étais prêt. Je l’ai tenté, c’est passé, j’espère que je ne lui ai pas fait mal. J’espère qu’il va bien. C’est vrai que c’était assez marrant», a confié, au micro d’Eurosport, le Français, qui a pu rallier l’arrivée sans encombre.

Si Axel Zingle s’en est sorti sans le moindre bobo, Mads Pedersen, touché au dos et à l’épaule, a lui été pris en charge pour effectuer des examens. Et ils se sont révélés rassurants car ils n’ont révélé aucune fracture. Mais le champion du monde 2019 n’est pas encore assuré d’être au départ, ce jeudi, de la 6e étape entre Mâcon et Dijon, promise à une nouvelle arrivée au sprint. Une décision devrait être prise en fin de matinée.