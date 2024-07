Tour de France : Mark Cavendish, Eddy Merckx, Jacques Anquetil… qui sont les coureurs à avoir remporté le plus d’étapes ?

Vainqueur, ce mercredi 3 juillet, de sa 35e victoire d'étapes, Mark Cavendish est désormais seul détenteur du record de succès sur le Tour de France.

Il est désormais seul dans l'histoire. En s'imposant à Saint-Vulbas, ce mercredi 3 juillet, lors de la 5e étape du Tour de France 2024, le Britannique Mark Cavendish est devenu seul recordman de victoires sur la Grande Boucle. Il devance désormais le quintuple vainqueur du Tour de France (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) Eddy Merckx et ses 34 victoires entre 1969 et 1977.

Derrière les deux hommes, le top 5 des coureurs au plus grand nombre de victoires est composé de trois Français. Avec, pour commencer, Bernard Hinault et ses 28 succès décrochés en 1978 et 1986. Il est suivi par André Leducq (25 victoires entre 1927 et 1938) et André Darrigade (22 victoires entre 1927 et 1938).

Le classement des vainqueurs d’étapes du Tour de France

35 : Mark Cavendish (GBR) entre 2008 et 2024



34 : Eddy Merckx (BEL) entre 1969 et 1975



28 : Bernard Hinault (FRA) entre 1978 et 1986



25 : André Leducq (FRA) entre 1927 et 1938



22 : André Darrigade (FRA) entre 1953 et 1964



20 : Nicolas Frantz (LUX) entre 1924 et 1929



19 : François Faber (LUX) entre 1908 et 1914



17 : Jean Alavoine (FRA) entre 1909 et 1923



16 : Jacques Anquetil (FRA) entre 1957 et 1966



16 : René Le Grevès (FRA) entre 1933 et 1939



16 : Charles Pélissier (FRA) entre 1929 et 1935