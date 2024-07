Euro 2024 : Alvaro Morata privé de finale après avoir été percuté par un… stadier ? (vidéo)

Après la victoire de l’Espagne contre la France, mardi, en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1), Alvaro Morata a été touché au genou après avoir été percuté par un stadier.

Inquiétude autour d’Alvaro Morata ? Après la victoire de la Roja, mardi soir, en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1), l’attaquant a connu un après-match douloureux, qui pourrait le priver de finale. Alors que le capitaine espagnol célébrait la qualification de son équipe avec l’ensemble de ses coéquipiers devant leurs supporters, un fan a fait irruption sur la pelouse du stade de Munich pour tenter de prendre des photos.

This can’t keep happening. It’s a disgrace, UEFA need to control it so much better. Somebody will get seriously hurt. #Euro2024 #Morata pic.twitter.com/Dp5KgEvq5h

