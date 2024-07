Euro 2024 : pourquoi n’y a-t-il pas de match pour la 3e place ?

Alors que l’équipe de France a été éliminée, ce mardi soir, en demi-finale de l’Euro 2024 par l'Espagne (1-2), les Bleus ne pourront pas se consoler avec un match pour la troisième place. Depuis 1984, cette rencontre a disparu de la compétition.

Pas de consolante. L'équipe de France a été éliminée, ce mardi soir, en demi-finale de l’Euro 2024 par l’Espagne (1-2). Et contrairement à la Coupe du monde, les nations éliminées en demi-finale n’auront pas l’occasion de se consoler avec un match pour la troisième place. Mais pour quelle raison cette rencontre n’est pas disputée ?

Une compétition plus moderne

Cela fait plus de 40 ans que la petite finale, comme elle est surnommée, n’existe plus dans le championnat d’Europe des nations. La dernière fois que le match pour la troisième place a été disputé lors d’un Euro, c’était en 1980. À cette époque, le format de la compétition était bien différent.

Depuis 2016, 24 nations sont qualifiées pour l’Euro. Une réforme permettant de mettre en place un tour supplémentaire et de voir apparaître des 8es de finale pour la première fois dans l’histoire de la compétition. Mais avant cette édition en France, l’Euro a connu bien des versions différentes.

La Tchécoslovaquie, dernière lauréate

En 1980, la compétition se disputait entre huit équipes, répartis en deux groupes. Pour accéder à la finale, le pays devait terminer à la première place de sa poule et affronter le leader de l’autre groupe. Et, afin d’offrir plus de matchs dans la compétition, les deuxièmes de chaque poule s’affrontaient pour la troisième place.

Mais alors, quel est le dernier pays à avoir profité de ce format ? En 1980, si l’Allemagne de l’Ouest avait été titrée en battant la Belgique (2-1), c’est la Tchécoslovaquie qui avait décroché la dernière médaille de bronze d’un championnat d’Europe des nations. Elle avait battu l’Italie au bout du suspense (1-1, 9 t.a.b. 8). Depuis, le match pour la troisième place a fait ses adieux.

La petite finale a disparu après l’instauration des demi-finales lors de l’édition 1984, remportée par la France. Les deux premiers de chaque poule s’affrontaient donc dans le dernier carré, poussant l’UEFA à faire définitivement une croix sur le match pour la 3e place. En revanche, la Coupe du monde, elle, y tient toujours. Et ce sont les Croates en 2022 qui ont décroché la médaille de bronze.