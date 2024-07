Rugby : pourquoi le match du XV de France contre l’Uruguay ne comptera-t-il pas comme une sélection ?

Le XV de France affronte l’Uruguay, ce mercredi (19h), à Montevideo pour le 2e match de sa tournée estivale. Mais cette rencontre ne compte pas comme une sélection pour les Bleus.

Une rencontre sans grand intérêt ? Le XV de France poursuit sa tournée estivale en Amérique du Sud et affronte l’Uruguay, ce mercredi (19h), à Montevideo. L’occasion pour Fabien Galthié de recentrer son groupe sur le côté sportif après les polémiques des derniers jours.

Après sa victoire, samedi dernier, contre les Pumas argentins (28-13), l’équipe de France a fait la une des médias. Mais cela n’avait rien à voir avec les résultats sportifs. Melvyn Jaminet, auteur d’insultes racistes sur une vidéo, et les jeunes Oscar Jegou et Hugo Auradou, accusés d’agression sexuelle par une jeune femme, ont entaché la tournée estivale du XV de France.

Le XV de Fance Développement

Pour affronter la sélection uruguayenne, le sélectionneur des Bleus veut donc donner une nouvelle image à son groupe. C’est pourquoi, l’effectif aligné, ce mercredi soir, sur la pelouse sera inexpérimenté avec neuf joueurs sans sélection dans le XV de départ et le demi de mêlée de Lyon Baptiste Couilloud comme capitaine. Malgré cette sélection, aucun des joueurs alignés face à l’Uruguay ne bénéficiera d’une cape officielle pour la Fédération française de rugby. Mais pour quelle raison ?

À Montevideo, ce ne sera pas le XV de France sur la pelouse mais le XV de France ‘Développement’. Quelle différence ? Pour Florian Grill, cette sortie en Uruguay ne constitue pas un déplacement officiel du XV de France mais bien de l’équipe créée début 2024, nommée ‘Développement’. Cette dernière a pour but de faire une passerelle entre les U20 et les Bleus expérimentés.

Les ambitions de l'Uruguay

Privé des ses cadres, qui n’ont pas pu se libérer à cause de la finale du Top 14 entre le Stade toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles, Fabien Galthié a donc l’occasion de tester ses jeunes contre l’Uruguay. Malheureusement pour eux, même présents sur la pelouse à Montevideo, leur sélection ne sera pas prise en compte par la FFR. Ils devront donc livrer une belle prestation pour attirer les faveurs du sélectionneur et ainsi avoir une nouvelle chance aux côtés des cadres comme Antoine Dupont.

En revanche, pour l’Uruguay, l’heure n’est pas aux essais. Pour cette sélection, qui ne connaît pas de polémique médiatique, ce n’est pas le moment de tester ses jeunes. L’objectif pour les Teros est bien de renverser les Bleus, invaincus depuis leur défaite inaugurale dans le Tournoi des VI Nations contre l’Irlande en février dernier.

Pour ce faire, le sélectionneur sud-américain a aligné onze joueurs qui étaient déjà présents pour embêter les Bleus lors de la Coupe du monde en France (27-12). Si ce scénario devait arriver, la défaite ne compterait officiellement dans le bilan du XV de France.