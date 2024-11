MotoGP : Jorge Martin sacré champion du monde à Barcelone si...

Le leader du classement général de MotoGP, l'Espagnol Jorge Martin, peut être sacré champion du monde ce samedi, à l'occasion de la course Sprint du Grand Prix de Barcelone, dernière manche de la saison.

C'est l'heure de la fin de saison 2024 de MotoGP. Si les titres ont déjà été décernés dans les catégories inférieures, avec les sacres de David Alonso en Moto3 et d'Ai Ogura en Moto2, le suspense reste entier dans la catégorie reine. Deux pilotes sont encore en lice pour le titre.

Le leader du championnat du monde, l'Espagnol Jorge Martin, compte 24 points d'avance sur son dauphin, l'Italien Francesco Bagnaia. Et à Barcelone - qui remplace Valence -, il y aura 37 points qui seront distribués : 25 pour le vainqueur du Grand Prix et 12 pour celui qui remporte la course sprint le samedi.

«Martinator», sacré en Moto3 en 2018 et qui a remporté 8 Grand Prix en carrière, dont 3 cette année, peut donc être champion dès samedi s'il remporte le sprint. Le pilote de 26 ans pourrait devenir le premier à être sacré au guidon d'une écurie privée (Pramac).

Jorge Martin champion dès le sprint

S’il gagne, peu importe le résultat de Bagnaia

S’il finit deuxième et que Bagnaia finit troisième ou plus bas

S’il finit troisième et que Bagnaia finit cinquième ou plus bas

S’il finit quatrième et que Bagnaia finit sixième ou plus bas

S’il finit cinquième et que Bagnaia finit septième ou plus bas

S’il finit sixième et que Bagnaia finit huitième ou plus bas

S’il finit septième et que Bagnaia finit neuvième ou plus bas

S’il finit huitième et que Bagnaia finit au-delà de la neuvième place

Tout autre résultat et il faudra attendre la course de dimanche en fonction du résultat de ce sprint.