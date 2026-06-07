Moto 3 : la terrible chute impliquant trois pilotes dans le dernier tour du Grand Prix de Hongrie (vidéo)

Une terrible chute est survenue, ce dimanche, dans le dernier tour du Grand Prix de Hongrie de Moto 3, impliquant trois pilotes à la lutte pour le podium.

Des images qui font froid dans le dos. Le Grand Prix de Hongrie de Moto 3 a été marquée, ce dimanche, par une terrible chute survenue dans le dernier tour. Elle a impliqué trois pilotes qui a été à la lutte pour le podium sur le tracé du Balaton Park.

ÉNORME CRASH dans le dernier tour en Moto3 ! 😱



Tous les pilotes vont bien 👍#HungarianGP | #Moto3pic.twitter.com/5nXIXKnYOu — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) June 7, 2026

A l’entame d’une ligne droite, David Munoz a touché la roue arrière d’Alvaro Carpe avant de se retrouver à terre et d’être violemment percuté par Brian Uriarte et Valentin Perrone qui se trouvaient derrière lui et qui ont également lourdement chuté.

Si tous les pilotes étaient conscients, David Munoz, touché à la jambe droite et au bras, a été évacué vers un hôpital pour effectuer des examens plus approfondis.

Alors que les motos se trouvaient au milieu de la piste, le drapeau rouge a été sorti par la direction de course juste avant que Maximo Quiles ne franchisse la ligne d'arrivée en vainqueur devant David Almansa et Alvaro Carpe, qui a finalement terminé à la 3e place.