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MotoGP : l’impressionnante chute au départ du Grand Prix de Hongrie (vidéo)

Jorge Martin a complètement manqué son freinage au premier virage. Jorge Martin a complètement manqué son freinage au premier virage. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Le départ du Grand Prix de Hongrie de MotoGP a été marqué, ce dimanche, par une impressionnante chute impliquant quatre pilotes dont le leader du championnat du monde Marco Bezzecchi.

Un départ chaotique. Le début du Grand Prix de Hongrie a été marqué, ce dimanche, par une impressionnante chute. Et elle a impliqué le leader du championnat du monde Marco Bezzecchi, son dauphin Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio et Raul Fernandez. Dans le premier virage sur le tracé du Balaton Park, Jorge Martin a complètement manqué son freinage, emportant les trois autres pilotes avec lui.

Mais plus de peur que de mal. Tous ont pu se relever, même si Jorge Martin et Marco Bezzecchi ont été transportés à l'hôpital pour effectuer des examens. Fabio Di Giannantonio a, lui, pu repartir et terminé une course remportée par Marc Marquez.

Déjà vainqueur de la course sprint la veille, le septuple champion du monde de la catégorie reine a décroché sa première victoire de la saison, en s’imposant devant Pedro Acosta, et son 100e succès toutes catégories confondues. Et avec ce résultat, l'Espagnol a réalisé une très bonne opération au championnat du monde, passant de 102 à 72 points de retard sur Marco Bezzecchi.

David Munoz a violemment chuté dans le dernier tour du Grand Prix de Hongrie de Moto 3.
Sur le même sujet Moto 3 : la terrible chute impliquant trois pilotes dans le dernier tour du Grand Prix de Hongrie (vidéo) Lire

Malgré un bon départ depuis la 15e place, parvenant à grimper jusqu’au 6e rang, Fabio Quartararo a reculé au fil des tours et a fini par abandonner peu avant l’arrivée.

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