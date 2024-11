Vendée Globe 2024 : soucis techniques, blessure à la cheville, larmes… Un skipper obligé de se dérouter vers Madère

Victime de soucis techniques et d’une blessure à la cheville depuis le départ du Vendée Globe 2024, le skipper Maxime Sorel a décidé de se dérouter vers Madère pour effectuer des réparations.

Les galères s’enchaînent pour lui. Alors qu’il participe à son 2e Vendée Globe, après avoir terminé à la 10e place lors de la précédente édition, Maxime Sorel ne pensait pas vivre un début de course aussi mouvementé avec diverses péripéties. Les soucis ont commencé pour lui peu après le départ, avec un problème de gennaker (voile d’avant intermédiaire).

@MaximeSorel se déroute vers Madère !





De multiples problèmes de voile et sa blessure à la cheville, obligent le skipper de V an B - Monbana - Mayenne à se diriger vers Madère afin de s’abriter pour entamer des réparations.





S’il a rapidement été résolu, le skipper français est désormais confronté à un souci persistant de hook de grand-voile (système permettant de bloquer la voile une fois hissée à la position souhaitée avec un crochet). Et pour couronner le tout, il s’est blessé à la cheville droite en tentant de le réparer.

Confronté à tous ces tracas, le Cancalais a décidé de se dérouter vers Madère pour s’abriter et entamer des réparations. «Je dois me rendre à l’évidence, le hook est cassé. J’ai donc décidé d’empanner et de faire route à vitesse réduite vers Madère afin de mettre mon Imoca à l’abri. Je vais alors remonter au mât et essayer d’affaler la grand-voile à 100%», a confié Maxime Sorel, dont la cheville le fait toujours souffrir.

«Je suis sous antidouleur. Elle n’a pas enflé ni désenflé, expliquait le skipper dans la matinée. Je fais un point régulier avec les médecins de la course pour la surveiller», a-t-il également indiqué. Et ces incidents commencent à affecter son moral. «On s’est trop bien préparer pour avoir des m….. comme ça depuis le début. Ce n’est pas possible. Il n’y a pas un truc qui est rentré dans l’ordre», a-t-il lâché en larmes dans une vidéo.

Mais s’il est touché, il n’est pas encore coulé. «Je ne m’attendais pas à un début de Vendée Globe aussi compliqué, mais je me dis que je vais trouver les bonnes solutions», a assuré Maxime Sorel. Seul espoir pour espérer retrouver quelque peu le sourire.