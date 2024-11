«Doumbè decides» : cet incroyable concept qui va permettre à des combattants de décrocher un contrat avec le PFL

A l’occasion du PFL Europe Championship Lyon le samedi 14 décembre prochain à la LDLC Arena, Cédric Doumbè sera de la partie, dans un rôle bien précis, comme l'a confié l'organisation de MMA à CNEWS.

Un concept très bien pensé. Le 14 décembre à la LDLC Arena lors d’une soirée qui verra le Français Abdoul Abdouraguimov affronter Laureano Staropoli, la Professional Fighters League présentera un événement unique, intitulé «Doumbè Decides» (en français, «Doumbè décide»). Comme son nom l’indique, il sera animé par Cédric Doumbè lui-même, a révélé à CNEWS l'organisation américaine de MMA.

La star française du MMA, qui sera de retour dans la cage en 2025, va ainsi superviser quatre combats entièrement français. A l’issue de ces affrontements, il attribuera, avec le PFL, des contrats au(x) combattant(s) qui aura(ont) réalisé des performances exceptionnelles.

«Je suis fier d'être Français et je suis le meilleur en MMA. Alors quand le PFL m'a demandé si je voulais organiser Doumbé Decides, j'ai dit bien sûr, faisons entrer plus d'athlètes français dans l'organisation et montrons au monde pourquoi nous sommes le meilleur pays pour les sports de combat, a confié Cédric Doumbè. Lyon, je vous promets que les athlètes que j'ai sélectionnés viendront pour offrir un spectacle non seulement à moi, mais aussi à vous tous. J'ai hâte, allons-y».

La carte des combats du PFL Lyon

Main Event poids welters :

Abdoul Abdouraguimov vs Laureano Staropoli

Combat de championnat des poids welters du PFL Europe :

Daniele Miceli vs Florim Zendeli

Combat de championnat des poids légers du PFL Europe :

Connor Hughes vs Jakub Kaszuba

Combat de championnat des poids bantam du PFL Europe :

Lewis McGrillen vs. Alexander Luster

Championnat féminin des poids mouches du PFL Europe :

Shanelle Dyer vs. Paulina Wiśniewska

Les billets pour le PFL Europe Championship Lyon sont disponibles sur www.ldlcarena.com