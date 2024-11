Ski : une légende américaine sort de sa retraite plus de cinq ans après avoir tout arrêté

Âgée de 40 ans, l’Américaine Lindsey Vonn, qui avait mis un terme à son immense carrière en 2019, s’apprête à rechausser les skis pour reprendre la compétition.

Elle est prête à dévaler à nouveau les pistes. Plus de cinq ans après avoir mis un terme à sa carrière, Lindsey Vonn va sortir de sa retraite et renouer avec la compétition. Âgée de 40 ans, la légende américaine, qui avait raccroché les skis après une énième blessure, a réintégré l’équipe américaine avec la volonté de retrouver le circuit mondial. «Mon objectif est de prendre du plaisir, et j’espère que cette route me mènera à des courses de Coupe du monde. Sinon, je ne serais pas de retour dans l’équipe américaine de ski», a-t-elle confié au New York Times.

«Lindsey a laissé une marque indélébile sur le ski alpin et notre institution tout au long de sa carrière. Nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau», s’est réjouie, de son côté, la présidente de la Fédération américaine de ski Sophie Goldschmidt.

Alors qu’elle a subi une nouvelle opération du genou droit en avril dernier, qui lui permettrait de skier sans douleur, Lindsey Vonn devrait, dans un premier temps, reprendre l'entraînement pour retrouver ses repères et ses sensations avant d’effectuer son retour dans tout juste un mois à domicile du côté de Beaver Creek en demandant une wild card à la Fédération international de ski à l’instar de Marcel Hirscher.

Et ce retour inattendu pourrait lui permettre d’étoffer un palmarès riche de 82 succès en Coupe du monde, quatre gros globes de cristal, deux titres mondiaux et une médaille d’or olympique à Vancouver en 2010. Mais aussi de prétendre à participer aux JO 2026 à Cortina d’Ampezzo. Mais la route jusqu’à l’Italie est très longue et Lindsey Vonn ne veut pas brûler les étapes.