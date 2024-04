Ski : pourquoi le champion autrichien Marcel Hirscher va-t-il faire son retour sous les couleurs des Pays-Bas ?

Cinq ans après avoir mis un terme à sa carrière, le champion autrichien Marcel Hirscher va faire son grand retour à la compétition sous les couleurs des… Pays-Bas.

Un retour aussi surprenant qu’inattendu. Cinq ans après avoir mis un terme à sa carrière, Marcel Hirscher (35 ans) va rechausser les skis et faire son grand retour à la compétition à deux ans des JO d’hiver de Milan-Cortina (Italie). Mais l’homme aux huit gros Globes de Cristal (de 2012 à 2019) ne va pas revenir sur le circuit international sous les couleurs de l’Autriche, mais des Pays-Bas. Et il a fait ce choix car il s’agit du pays d’origine de sa mère.

Lucas Braathen a lui aussi changé de nationalité

«Bien sûr, nous regrettons beaucoup sa décision de demander un changement de nation à l’Association néerlandaise de ski, mais nous l’avons finalement soutenu. Marcel a fait des choses énormes pour le ski et pour l’ÖSV (Fédération autrichienne de ski, ndlr). En reconnaissance de cela et dans l’esprit de l’internationalité du ski, la conférence présidentielle de l’ÖSV a approuvé aujourd’hui à l’unanimité sa demande de changement d’association», a indiqué Christian Scherer, secrétaire général de l’ÖSV.

Mais ce ne serait pas la seule raison. Selon certains médias, la Fédération autrichienne ne souhaitait pas que Marcel Hirscher, qui a lancé sa propre marque de skis (Van Deer), revienne avec son propre équipementier. S’il n’a, pour le moment, pas fait le moindre commentaire, sa première prise de parole sur sa décision est attendue avec impatience et permettrait d’en savoir davantage.

Et il n’est pas le seul à avoir annoncé son retour en changeant de nationalité. Lucas Braathen va lui aussi revenir sur le circuit de la Coupe du monde de ski, non plus sous les couleurs de la Norvège mais du Brésil, également pays d'origine de sa mère.