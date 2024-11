«J’ai failli mourir» : les révélations de Mike Tyson sur son état de santé après sa défaite contre Jake Paul

Après sa défaite dans le combat très attendu contre Jake Paul à Arlington (États-Unis), Mike Tyson a fait quelques révélations sur son état de santé.

Il ne regrette rien. À 58 ans, Mike Tyson a fait son grand retour sur le ring, vendredi 15 novembre, dans un combat face au Youtubeur devenu boxeur Jake Paul à Arlington (États-Unis). Et la légende des poids lourds, qui n’avait plus combattu chez les professionnels depuis 2005, s’est inclinée à l’unanimité des juges à l’issue des huit rounds.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.





I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.





