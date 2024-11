Mike Tyson-Jake Paul : l'influenceur l'emporte contre la légende de la boxe après huit rounds, sur décision des juges

Jake Paul a battu Mike Tyson par décision unanime lors d'un match de huit rounds en poids lourds au AT&T Stadium d'Arlington, Texas, ce samedi. Les trois juges ont marqué le combat pour le youtubeur (80-72, 79-73 et 79-73).

Agé de 58 ans, la légende des poids lourds Mike Tyson a été battue par le YouTuber devenu boxeur, Jake Paul, dans un combat professionnel aux allures d'exhibition vendredi à Arlington (Texas, États-Unis).

Mike Tyson, qui n'avait plus combattu chez les professionnels depuis 2005, et après un bon début de combat, a été assez largement dominé par Jake Paul, donné vainqueur à l'unanimité des juges après 8 rounds de 2 minutes.

REGARDEZ JUSQU'À LA FIN JE SUIS KOOOpic.twitter.com/jWfCTa4x1O — ARENA (@MMArena_) November 16, 2024

«C'est un tel honneur, Mike Tyson est une légende, le plus grand de l'histoire, il m'a inspiré. C'était très dur comme attendu», a salué l'influenceur.

Touché par directs du gauche

«Je suis heureux, je n'ai rien à prouver à personne d'autre qu'à moi-même, j'ai été heureux de ce que j'ai pu faire», a commenté de son côté Mike Tyson. Interrogé par la presse, le champion prévoyait pourtant une «victoire éclatante».

Après s'être montré en jambes et dangereux pendant deux rounds, le sportif est apparu affaibli et a été largement dominé par son jeune adversaire, qui a utilisé son allonge pour le toucher avec ses directs du gauche.

Mike Tyson, légende de la boxe plus jeune champion du monde des poids lourds en 1986, n'avait plus boxé chez les professionnels depuis juin 2005 et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride.