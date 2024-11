«Un état psychologique fragile» : Didier Deschamps évoque les difficultés de Kylian Mbappé

Alors qu’il n’a pas retenu Kylian Mbappé pour le dernier rassemblement de l’équipe de France de l’année, Didier Deschamps s’est exprimé sur les difficultés de l’attaquant du Real Madrid ce dimanche.

Kylian Mbappé ne connaît pas les meilleurs moments de sa carrière. Bien au contraire. Depuis plusieurs mois maintenant, l’attaquant français traverse une période compliquée, aussi bien en club qu’en sélection.

En plus ses difficultés d’adaptation au Real Madrid, l’ancien joueur du PSG, qui n’a une nouvelle fois pas été retenu en équipe de France par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l’année, ne serait pas dans les meilleures dispositions, notamment au niveau mental.

«Il a tout pour refaire ce qu’il a déjà fait»

«Il est dans une situation compliquée, mais ça n’enlève pas ce qu’il a fait et il est censé retrouver tout ce qu’il a pu très bien faire, même si lui aussi, sur l’année 2024, il a été moins efficace», a confié le sélectionneur tricolore dans Téléfoot ce dimanche 17 novembre, alors qu’il était questionné sur l’état de santé mentale de ses joueurs et de Kylian Mbappé.

«Parfois, ça ne répond pas ou ça répond moins bien et il peut y avoir un état psychologique… Aller jusqu’à la dépression, je ne sais pas, mais un état psychologique qui est fragile. Et c’est la tête qui commande les jambe», a-t-il ajouté.

Mais l'entraîneur semblait confiant à l’idée de revoir Kylian Mbappé renouer avec son meilleur niveau. «Il n’y a pas de raison de ne pas le penser. Je le souhaite le plus vivement possible. Je ne vois pas pourquoi il ne reviendrait pas. Il a une période compliquée, plus difficile, mais il a tout pour refaire ce qu’il a déjà fait», a déclaré Didier Deschamps.

Resté avec le Real Madrid pendant la trêve internationale, Kylian Mbappé sera encore très attendu et va tenter de retrouver la confiance, le week-end, lors du déplacement du club espagnol sur la pelouse de Leganés en Liga. Avant de, peut-être, faire son retour en équipe de France en mars prochain ?