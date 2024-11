NBA : quelle équipe a réalisé le meilleur début de saison de l’histoire ?

Avec une 15e victoire consécutive, Cleveland a égalé le 2e meilleur début de saison de l’histoire de la NBA, mais les Cavaliers sont encore loin du record.

Le record va-t-il tomber ? Cleveland n’en finit plus d’impressionner en ce début de saison NBA. Même privés de Donovan Mitchell, laissé au repos, les Cavaliers ont signé une 15e victoire consécutive en venant à bout de Charlotte (128-114), étirant encore un peu plus leur invincibilité. Et avec ce succès, ils ont égalé le 2e meilleur départ de la ligue nord-américaine de basket de Washington (1949) et Houston (1994).

Un bilan historique à l'issue de la saison régulière

Mais les hommes de Kenny Atkinson ont encore du chemin à faire avant de titiller la performance historique de Golden Stade. Les Warriors de Stephen Curry avaient enchaîné pas moins de 24 victoires d’affilée lors de la saison 2015-2016. Après un départ parfait, ils ont vu leur série prendre brutalement fin sur le parquet de Milwaukee. Ils avaient néanmoins achevé la saison régulière avec un bilan historique de 73 victoires pour seulement 9 défaites avant d’échouer en finale face à… Cleveland.

Avant de penser à une éventuelle finale, les Cavaliers vont tenter de se rapprocher des Warriors en décrochant un 16e succès de rang, mardi soir, à Boston. Et en plus de prolonger leur dynamique victorieuse, ils auront une revanche à prendre face aux Celtics, qui les avaient éliminés en demi-finales de Conférence la saison dernière.