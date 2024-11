Basket : l’incroyable exploit de Russell Westbrook qui rentre dans l’histoire de la NBA

Russell Westbrook est entré encore un peu plus dans l’histoire de la NBA en réalisant, la nuit dernière, le 200e triple-double de sa carrière lors de la victoire de Denver contre Memphis (110-122).

Une performance pour l’histoire. Russell Westbrook a réalisé, la nuit dernière, le 200e triple-double de sa longue carrière en NBA lors de la victoire de Denver sur le parquet de Memphis (122-110). Avec 12 points, 14 passes décisives et 10 rebonds, il est devenu le premier joueur à atteindre cette barre symbolique.

Congrats to @russwest44 of the @nuggets for becoming the first player to record 200 TRIPLE-DOUBLES! pic.twitter.com/OSg0Dc96n8

— NBA (@NBA) November 20, 2024