«Je deviens dingue» : des skippers piégés par le Pot-au-noir sur le Vendée Globe

Plusieurs skippers engagés sur la 10e édition du Vendée Globe ont été piégés au moment du passage du Pot-au-noir, redouté pour sa météo toujours très capricieuse.

Il est l’un des passages les plus redoutés. Un peu plus de deux semaines après le départ de la 10e édition du Vendée Globe, les skippers ont abordé le passage du fameux Pot-au-noir, situé au milieu de l’Atlantique et craint pour sa météo aussi incertaine que capricieuse. Et certains d’entre eux se sont retrouvés piégés.

Après avoir battu des records de vitesse hier, puis des records de lenteur la nuit dernière dans le Pot-au-Noir, les concurrents du groupe de tête du Vendée Globe se préparent désormais à changer d’hémisphère .





C’est le cas de Sébastien Simon et d’Antoine Cornic, qui ont connu des moments compliqués au moment de franchir cette zone où les alizés de l’hémisphère nord et ceux du sud se tamponnent. «Je pense qu’on peut redéfinir l’enfer. C’est comme ça depuis 1h du matin. Je deviens dingue», a lancé Antoine Cornic, au ralenti à bord de son monocoque. «Allez, on va s’en sortir…», a-t-il ajouté, non sans un certain dépit.

Sébastien Simon a également partagé son exaspération. «Voilà le Pot-au-Noir… Le pot à merde !», a-t-il lâché, alors qu’il était lui confronté à des conditions climatiques compliquées. «Le vent a tourné de 80 degrés, il est monté à 25 nœuds, il pleut… Voilà le Pot-au-Noir. On croirait qu’il fait beau, mais non, pas toujours», a-t-il regretté.

En tête de la course à la voile en solitaire sans assistance et sans escale, il a rétrogradé à la 4e place au classement après ce passage difficile. De son côté, Antoine Cornic naviguait en 34e position lors du dernier pointage. Et si certains marins ont connu des moments de galère, Thomas Ruyant a su parfaitement négocier ce passage pour prendre les commandes de ce Vendée Globe.