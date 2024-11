NBA : Victor Wembanyama et les Spurs en mode personnages Disney à Noël

Victor Wembanyama et ses coéquipiers seront à l'honneur à Noël. Les Spurs defieront les Knicks le 25 décembre lors du traditionnel NBA Christmas Day, et Mickey et ses amis seront aussi de la partie.

Et si Victor Wembanyama jouait avec Mickey ? Après avoir voyagé dans le monde d'Hayao Miyazaki via son costume du «sans-visage» à Halloween, Wemby pourrait se déguiser en Mickey ou en Pluto. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais l'idée s'en rapproche.

Hier soir, ESPN, la chaîne de télévision américaine qui diffuse la NBA, a annoncé que la rencontre entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks, qui aura lieu le 25 décembre lors du NBA Christmas Day, sera retransmise en direct et en simultanée dans une version dessin animée avec des personnages emblématiques de Disney.

Concrètement, cet évènement baptisé «Dunk the Halls» utilisera la technologie de pointe du «Hawk-Eye» pour modéliser les joueurs des deux équipes, Victor Wembanyama en tête, en personnages Disney, le tout, en temps réel. Les actions et les mouvements de chaque joueur seront reproduits à l'identique par Mickey et ses amis. Ce qui représente une véritable prouesse technique.

La rencontre sera diffusée sur différentes chaînes. Dans un format «classique» sur ABC et ESPN, les chaînes habituelles détentrices de droits TV, et dans un format animé sur ESPN2, ESPN+ et, bien évidemment, Disney+.

Une première en NBA

Pendant que le match aura lieu au mythique Madison Square Garden entre les deux équipes, sa version animée prendra vie dans une version virtuelle de Main Street USA, la célèbre avenue à l'entrée du parc d'attraction Disney World à Orlando (Floride). Il a également été promis aux fans de voir régulièrement lors de la rencontre des paysages Disney célèbres, comme le château de Cendrillon.

Si c'est une grande première pour la NBA, ce n'est pas la première fois qu'ESPN et Disney s'associent pour offrir ce genre de contenu à ses abonnés. En 2023, par exemple, la chaîne américaine avait diffusé la rencontre de NFL entre les Atlanta Falcons et les Jacksonville Jaguars en version Toy Story.

Il ne reste plus qu'aux fans inconditionnels de NBA et de Disney d'attendre patiemment le 25 décembre pour recevoir leur plus beau cadeau de Noël.