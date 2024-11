NBA : pourquoi LeBron James a-t-il quitté les réseaux sociaux ?

Agacé par une vague de «haine et de négativité», la superstar de la NBA, Lebron James, a annoncé ce mercredi soir qu'il quittait «momentanément» les réseaux sociaux.

Le King va faire une pause. Si vous faites partie des 212 millions d'abonnés à la superstar des Los Angeles Lakers sur Instagram ou Twitter, vous n'aurez plus de nouvelles de la part du «Chosen One» pendant les jours ou les semaines à venir. Habitué à faire un break avec les réseaux sociaux pour se concentrer sur le sportif, notamment en période de playoffs, Lebron James a décidé d'être en avance sur le calendrier.

Dans un post sur «X», l'ailier fort des Los Angeles Lakers a annoncé à sa communauté qu'il allait «quitter les réseaux sociaux pour le moment». Une décision qui fait suite à une vague de «haine et de négativité dans le monde d'aujourd'hui».

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care

