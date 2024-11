Tennis de table : la célébration version Dragon Ball des Français Esteban Dorr et Florian Bourrassaud au WTT Finals (vidéo)

Qualifiés pour les demi-finales du double des WTT Finals de Fukuoka (Japon), où ils retrouveront les frères Lebrun, les Français Esteban Dorr et Florian Bourrassaud ont fêté leur victoire avec une célébration issue du manga «Dragon Ball».

Un succès renversant. Mené deux sets à rien, Esteban Dorr et Florian Bourrassaud ont arraché, ce jeudi, leur qualification pour les demi-finales du double des WTT Finals de Fukuoka (Japon). Les deux Français, respectivement 126e et 181e joueur mondial, ont réalisé un véritable exploit en battant en cinq manches la paire hongkongaise composée de Siu-Hang Lam et Kwan-Kit Ho (2-3).

ILS L'ONT FAIT ! La paire Dorr-Bourassaud se qualifie pour les demi-finales des Finals en double et rejoint... les frères Lebrun. Vous l'avez compris, il y aura forcément un duo français en finale. C'EST EXCEPTIONNEL ! Rendez-vous à 6h45 demain pour cette folle demie 100% . pic.twitter.com/aNZt8hB2Q6 — RMC Sport (@RMCsport) November 21, 2024

Et ils ont fêté cette victoire de prestige avec un célébration issue du célèbre manga «Dragon Ball». Tout sourire, les deux compères ont joint leurs deux index pour mimer une «fusion», qui a dû ravir les passionnés de Son Goku, Vegeta ou encore Trunks.

Avec ce succès, ils se sont offert le droit d’affronter, ce vendredi (6h45 heure française), Félix et Alexis Lebrun, tombeurs un peu plus tôt des Japonais Sora Matsushima et Tomokazu Harimoto, dans une demi-finale 100% française.

Quoi qu’il arrive, il y aura donc une paire tricolore en finale, mais reste à savoir si ce sera les champions d’Europe Félix et Alexis Lebrun ou les surprenants Esteban Dorr et Florian Bourrassaud.