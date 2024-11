Tennis : Novak Djokovic va être entraîné par l'un de ses plus grands rivaux

Andy Murray, ancien n°1 mondial et retraité depuis cette saison, va coacher Novak Djokovic. Les deux anciens rivaux devraient collaborer au moins jusqu’à la fin de l’Open d’Australie 2025.

Grosse surprise. Novak Djokovic, séparé de Goran Ivanisevic depuis le mois de mars, a annoncé ce samedi sa collaboration avec... Andy Murray. L’Ecossais et ancien n°1 mondial, a été un des plus grands rivaux du Serbe pendant plusieurs saisons.

Il va désormais coacher l’actuel n°7 mondial, au moins jusqu’à la fin de l’Open d’Australie 2025. Novak Djokovic a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, avec un montage vidéo montrant leurs plus grandes confrontations. «Il n’a jamais aimé la retraite de toute façon», a plaisanté le Serbe.

He never liked retirement anyway. pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024