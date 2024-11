Football : un stade vacille sous le poids des supporters au Paraguay (vidéo)

Les supporters du club argentin du Racing ont fait trembler l’Estadio La Nueva Olla, au Paraguay, ce samedi 23 novembre, après leur victoire en finale de la Copa Sudamericana contre Cruzeiro (3-1).

Le club argentin du Racing a remporté la première Copa Sudamericana (l'équivalent de la C3 sud-américaine) de son histoire samedi en dominant en finale les Brésiliens du Cruzeiro (3-1), à Asuncion (Paraguay).

Des milliers de supporters argentins ont fait le déplacement jusqu'au Paraguay pour encourager leur équipe lors de ce match historique. Dès le début de la rencontre, les Argentins ont remporté la bataille des tribunes. Chantants et dansants, ils ont fait trembler le stade de l'Estadio La Nueva Olla.

SE ESTREMECE LA OLLA |





Impactantes imágenes de la vibración que generan los hinchas en la estructura del Estadio La Nueva Olla, durante la apasionante final de la #Sudamericana .#780AM @Megatv_py pic.twitter.com/AAxLZ3W2AV — Radio 780 AM (@780AM) November 23, 2024

Gaston Martinera a ouvert le score à la 15ᵉ minute d'un centre-tir chanceux, et Adrian Martinez a doublé la mise cinq minutes plus tard. L'ancien joueur de la Juventus Turin, le Brésilien Kaio Jorge, a réduit la marque à la 52ᵉ minute, mais dans les arrêts de jeu, le Colombien Roger Martinez a mis fin au suspense en inscrivant le troisième but (95ᵉ).

À Buenos Aires, en Argentine, ce sacre a été célébré jusqu'au bout de la nuit autour de l’Obélisque de la Plaza de la República. Le Racing fait partie des clubs historiques du pays et ses fidèles supporters se comptent par milliers.