Formule 1 : Max Verstappen décroche un 4e titre de champion du monde, George Russell vainqueur à Las Vegas

Max Verstappen a décroché, ce dimanche, le 4e titre de champion du monde de sa carrière après sa 5e place au Grand Prix de Las Vegas remporté par George Russell devant son coéquipier Lewis Hamilton.

Il a rejoint un cercle très fermé. Cinquième du Grand Prix de Las Vegas, remporté par George Russell au volant de sa Mercedes devant son coéquipier Lewis Hamilton, Max Verstappen a décroché, ce dimanche, son quatrième titre – consécutif - de champion du monde de Formule 1. Le Néerlandais est désormais l’égal d’Alain Prost et Sebastian Vettel et il n’est plus devancé que par Juan Manuel Fangio (5 titres), ainsi que Lewis Hamilton et Michael Schumacher (7 titres). Ce titre vient couronner une saison faite de hauts et de bas pour le pilote Red Bull beaucoup moins dominateur que l’année précédente.

Malgré un début de saison tonitruant, avec sept victoires en dix Grands Prix, il a connu un passage de plus quatre mois sans le moindre succès (10 courses) et a vu Lando Norris, devenu son principal rival, revenir dans ses rétroviseurs dans la lutte pour la couronne mondiale. Mais il n’a jamais rien lâché, ni laissé transparaître en dépit des difficultés. Et il est finalement remonté sur la plus haute marche du podium au début du mois au Brésil, posant une première main sur le titre avant de mettre la deuxième dans la capitale mondiale du jeu pour mettre un terme au suspense à deux courses de la fin de la saison.

«La saison a été longue jusqu’ici. Elle a commencé de manière incroyable et après on a eu des moments difficiles. Nous sommes restés soudés en tant qu’équipe. Je suis fier de ce qu’on a fait. À mon arrivée en F1, j’étais juste heureux d’être là. Je voulais avoir quelques podiums ou des victoires. Il y a eu des années difficiles. Puis, on a mis sur la piste une nouvelle voiture, et me voilà quatre fois champion du monde, c’est extraordinaire. Jamais, je n’aurais pu imaginer ça», s’est réjoui Max Verstappen, qui continue d’écrire l’Histoire de son sport.

Et s’il a été sacré, la saison n’est pas encore finie, avec le Grand Prix du Qatar la semaine prochaine et celui d’Abu Dhabi dans quinze jours avec le titre constructeur qui promet d’être disputée jusqu’au bout entre McLaren (608 points), Ferrari (584 points) et Red Bull (555 points). Et l’écurie autrichienne et Max Verstappen vont devoir batailler dur pour espérer s’offrir un nouveau doublé.

Le top 10 du Grand Prix de Las Vegas

1. George Russell (Mercedes)



2. Lewis Hamilton (Mercedes)



3. Carlos Sainz (Ferrari)



4. Charles Leclerc (Ferrari)



5. Max Vertappen (Red Bull)



6. Lando Norris (McLaren)



7. Oscar Piastri (McLaren)



8. Nico Hülkenberg (Haas)



9. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)



10. Sergio Pérez (Red Bull)