«Notre entraînement a payé» : les félicitations d’Emmanuel Macron après le sacre en double des frères Lebrun aux WTT Finals

Le président de la République Emmanuel Macron a adressé ses félicitations à Félix et Alexis Lebrun après leur sacre en double, samedi, aux WTT Finals de Fukuoka (Japon).

Une fin d’année en apothéose. Au crépuscule d’une saison couronnée de succès, Félix et Alexis Lebrun ont été sacrés en double, samedi, aux WTT Finals de Fukuoka (Japon). Les deux phénomènes du ping français sont venus à bout de la paire japonaise composée de Hiroto Shinozuka et Shunsuke Togami en cinq sets (3-2).

Alexis et Félix Lebrun sont champions du monde ! Numéros 1 ensemble ! Incroyables talents français. Bravo à tous les deux. Notre entraînement a payé @AlexisLebrun15… pic.twitter.com/mDtG3L7ojE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 23, 2024

En plus de s’offrir l’un des plus beaux titres de leur carrière, les deux frangins, champions d’Europe en titre et médaillés de bronze par équipes aux JO 2024, sont devenus numéro 1 mondiaux en double. Une première dans l’histoire du tennis de table tricolore. Et cette performance valait bien des félicitations présidentielles.

Quelques heures après leur titre, Emmanuel Macron a salué la performance historique de Félix et Alexis Lebrun. «Alexis et Félix Lebrun sont champions du monde ! Numéros 1 ensemble ! Incroyables talents français. Bravo à tous les deux», a ainsi écrit le président de la République sur son compte X (anciennement Twitter).

«Notre entraînement a payé Alexis», a-t-il ajouté. Au début du mois, l’aîné de la fratrie s’était en effet rendu à l’Elysée et avait échangé quelques balles avec le chef de l’Etat.

«Merci pour l’invitation ! Merci pour ces échanges ! J’ai passé une très bonne soirée, j’espère que vous aussi !», avait posté Alexis Lebrun, qui avait été décoré avec son frère de l’ordre du mérite par Emmanuel Macron en septembre dernier pour leur médaille de bronze aux JO 2024.

Depuis, ils ont continué d’écrire l’histoire du tennis de table français et devraient encore le faire en 2025.