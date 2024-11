Tennis de table : combien les frères Lebrun vont-ils toucher après leur sacre en double aux WTT Finals de Fukuoka ?

Félix et Alexis Lebrun ont été sacrés en double, samedi, aux WTT Finals de Fukuoka (Japon) en battant la paire japonaise composée de Hiroto Shinozuka et Shunsuke Togami (3-2).

Ils sont sur le toit du monde. Déjà champions d’Europe en titre et médaillés de bronze par équipes aux JO 2024, Félix et Alexis Lebrun ont été sacrés en double, samedi, aux WTT Finals de Fukuoka (Japon), ultime tournoi du circuit international de la saison. Les deux frangins ont renversé en finale la paire japonaise, composée de Hiroto Shinozuka et Shunsuke Togami, pour s’offrir l’un des plus beaux titres de leur carrière et surtout devenir numéro 1 mondiaux en double grâce aux 1.5000 points promis aux vainqueurs. Une performance unique dans l’histoire du ping français.

NOUS SOMMES N°1 AU CLASSEMENT MONDIAL EN DOUBLE !





«C’est quelque chose d’incroyable d’être devant les Chinois au classement mondial. C'est quelque chose qui nous fait super plaisir de montrer qu’on peut les concurrencer», s’est félicité Alexis Lebrun au micro de RMC Sport. Et avec ce succès, les deux phénomènes du tennis de table tricolore vont empocher environ 7.700 euros, tandis que les finalistes malheureux ont remporté aux alentours de 5.700 euros.

Une victoire qui leur permet de conclure une année de rêve, aussi bien en double qu’en simple, avec notamment le titre de champion de France et d’Europe pour Alexis, ainsi que le sacre au WTT Star Contender de Goa, un médaille de bronze aux JO à Paris (en simple) et son titre au WTT Champions de Montpellier pour Félix, qui occupe la 4e place au classement mondial.

«On va prendre un peu de temps pour réaliser ce qu’on a fait cette année. On ne pouvait pas l’imaginer en commençant l’année. On a vécu des moments incroyables aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, ici. Il y a eu Montpellier, plein de moments en fait», a confié le cadet de la fratrie. Vivement 2025 pour l’un comme pour l’autre.